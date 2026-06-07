Президент Румынии: в порту Констанцы взорвался украинский дрон

Президент Румынии также раскрыл подробности произошедшего. По его данным, украинская сторона предупредила Бухарест об угрозе в 6:00 по местному времени, а в 10:00 сообщила, что дрон взорвется в 10:26. Благодаря тому, что зона была вовремя эвакуирована, жертв удалось избежать. При этом Дан признал, что румынские власти оказались не готовы к новому типу угроз. «Следовало бы, чтобы порт Констанцы имел оборудование, способное обнаружить любой неопознанный объект, но это новая технология, и мы все должны адаптироваться», – заявил он, добавив, что пока не видит в действиях своих подчиненных ошибок.