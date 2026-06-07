Президент Румынии: в порту Констанцы взорвался украинский дрон
Президент Румынии Никушор Дан официально признал, что безэкипажный катер, взорвавшийся 5 июня в гражданском порту города Констанца, принадлежал Украине. Об этом он заявил по итогам экстренного совещания с руководством армии и оперативных служб, пишет HotNews.Ro.
По словам румынского лидера, взорвавшийся дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата, как сообщается, самоуничтожились в море. Дан подчеркнул, что, несмотря на украинскую принадлежность дронов, ответственность за произошедшее он возлагает на Россию.
Президент Румынии также раскрыл подробности произошедшего. По его данным, украинская сторона предупредила Бухарест об угрозе в 6:00 по местному времени, а в 10:00 сообщила, что дрон взорвется в 10:26. Благодаря тому, что зона была вовремя эвакуирована, жертв удалось избежать. При этом Дан признал, что румынские власти оказались не готовы к новому типу угроз. «Следовало бы, чтобы порт Констанцы имел оборудование, способное обнаружить любой неопознанный объект, но это новая технология, и мы все должны адаптироваться», – заявил он, добавив, что пока не видит в действиях своих подчиненных ошибок.
Окончательные результаты расследования о том, как именно украинские дроны смогли беспрепятственно достичь порта Констанцы, по словам Дана, будут представлены в течение 7–10 дней. Румыния намерена обсудить сложившуюся ситуацию с союзниками по НАТО 10 июня и запросить дополнительное оборудование для защиты своего черноморского побережья.
29 мая в румынском уезде Марамуреш упал беспилотник без взрывчатки. А до этого дрон врезался в крышу 10-этажки в Галаце, ранив двух человек. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что БПЛА, вероятно, был украинским.