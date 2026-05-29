Два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом в Румынии

Ведомости

Беспилотник врезался в крышу 10-этажного жилого дома в румынском Галаце. Начался пожар, пострадали два человека, пишет Reuters со ссылкой на румынские власти.

По данным агентства, сдетонировала взрывчатка, находившаяся в беспилотнике. Пожар уже потушен. Раненым оказали помощь на месте. Были эвакуированы 70 человек.

Указывается, что инцидент стал первым случаем, когда беспилотник попал в густонаселенный район Румынии и привел к появлению пострадавших. Минобороны Румынии сообщило, что 47 раз находило обломки беспилотников, упавших на территории страны.

27 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу в будущем могут ожидать те же проблемы в сфере безопасности, с которыми сейчас столкнулись балтийские страны, включая нарушения воздушного пространства беспилотниками. 21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне инцидента с беспилотником в Литве заявлял, что эскалация ситуации может произойти не только в отношении украинско-российского конфликта, но и касаемо восточного фланга. По его словам, этот конфликт приводит к тому, что «будут сотни разных интерпретаций, будь то украинский беспилотник или русский», но противостояние «делает угрозу, когда речь идет о других границах, действительно реальной». 20 мая президента Литвы Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингу Ругинене отправили в убежище после объявления воздушной тревоги на фоне активности беспилотников у границы с Белоруссией.

