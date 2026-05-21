Туск: инциденты с БПЛА усиливают риск войны в Европе
Комментируя инциденты с беспилотником в Литве, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эскалация ситуации может произойти не только в отношении украинско-российского конфликта, но и относительно восточного фланга. Его слова приводит Polsat News.
«Этот конфликт приводит к тому, что, конечно, будут сотни разных интерпретаций, будь то украинский беспилотник или русский. Одно можно сказать наверняка, что этот конфликт делает угрозу, когда речь идет о других границах, действительно реальной», – сказал Туск.
20 мая президента Литвы Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингу Ругинене перевели в убежище после объявления воздушной тревоги на фоне активности беспилотников у границы с Белоруссией.
18 мая министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил радио LRT, что система контроля воздушного пространства страны не зафиксировала украинский беспилотник, вторгшийся на территорию страны. По его словам, литовским военно-воздушным силам нужно время для интеграции в единую систему дополнительных радаров и средств борьбы с беспилотниками, которые уже закуплены и находятся в стране. Речь об инциденте, когда беспилотник упал в Утенском районе на востоке страны. Аппарат разбился в поле.