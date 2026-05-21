Туск: инциденты с БПЛА усиливают риск войны в Европе

18 мая министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил радио LRT, что система контроля воздушного пространства страны не зафиксировала украинский беспилотник, вторгшийся на территорию страны. По его словам, литовским военно-воздушным силам нужно время для интеграции в единую систему дополнительных радаров и средств борьбы с беспилотниками, которые уже закуплены и находятся в стране. Речь об инциденте, когда беспилотник упал в Утенском районе на востоке страны. Аппарат разбился в поле.