Система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила украинский БПЛА

Беспилотник упал в Утенском районе на востоке страны. Аппарат разбился в поле. По данным властей, признаков взрыва после падения обнаружено не было. О происшествии сообщили местные жители. В национальном центре Литвы по управлению кризисами заявили, что дрон, вероятно, был украинским.