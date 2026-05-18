Политика

Система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила украинский БПЛА

Система контроля воздушного пространства Литвы не зафиксировала украинский беспилотник, вторгшийся на территорию страны. Об этом в эфире радио LRT заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

По его словам, литовским военно-воздушным силам требуется время для интеграции в единую систему дополнительных радаров и средств борьбы с беспилотниками, которые уже закуплены и находятся в стране.

Каунас отметил, что обнаружение подобных аппаратов осложняется их характеристиками, в частности низкой высотой полета и высокой скоростью.

Беспилотник упал в Утенском районе на востоке страны. Аппарат разбился в поле. По данным властей, признаков взрыва после падения обнаружено не было. О происшествии сообщили местные жители. В национальном центре Литвы по управлению кризисами заявили, что дрон, вероятно, был украинским.

Похожий инцидент произошел 24 марта. Тогда в Литве были обнаружены обломки беспилотника в Варенском районе. Позже премьер-министр страны Инга Ругинене подтвердила, что дрон был украинским.

