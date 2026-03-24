Разбившийся в Литве беспилотник оказался украинским
Воздушный объект, упавший и взорвавшийся в Варенском районе Литвы у границы с Белоруссией, оказался украинским беспилотником. Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинене.
«Дрон, оказавшийся в нашем воздушном пространстве, был украинским, связанным с операцией против России», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Ругинене, на основе данных расследования спецслужб можно сделать вывод, что беспилотник отклонился от маршрута.
Беспилотник упал на территорию Литвы в ночь на 24 марта. Радары военных его не зафиксировали. Предполагается, что это было связано с низкой высотой полета объекта.