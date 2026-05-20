Власти Литвы эвакуировали руководство страны после воздушной тревоги
Президента Литвы Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингу Ругинене перевели в убежище после объявления воздушной тревоги на фоне активности беспилотников у границы с Белоруссией. Об этом сообщили ABC News.
По данным агентства, литовские военные рекомендовали жителям Вильнюсского региона срочно проследовать в укрытия или безопасные места. Воздушная тревога продолжалась около часа. На это время было закрыто воздушное пространство над аэропортом Вильнюса. Агентство BNS также сообщило об эвакуации в здании парламента Литвы – сейма.
Глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас заявил, что зафиксированный объект мог быть боевым беспилотником либо дроном-ловушкой, предназначенным для отвлечения систем противовоздушной обороны. По его словам, определить тип аппарата и место его запуска пока не удалось.
«Судя по скорости и высоте, объект, скорее всего, был дроном», – отметил Виткаускас.
Как подчеркивает ABC News, это первый столь масштабный инцидент в столице страны – члена ЕС и НАТО с начала военной операции на Украине в 2022 г. При этом литовские военные уточнили, что сигнал тревоги был объявлен после сообщений об активности беспилотников на территории Белоруссии, тогда как над самой Литвой дроны замечены не были.
18 мая министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил в эфире радио LRT. что система контроля воздушного пространства страны не зафиксировала украинский беспилотник, вторгшийся на территорию страны. По его словам, литовским военно-воздушным силам требуется время для интеграции в единую систему дополнительных радаров и средств борьбы с беспилотниками, которые уже закуплены и находятся в стране.
Речь шла об инциденте, когда беспилотник упал в Утенском районе на востоке страны. Аппарат разбился в поле. По данным властей, признаков взрыва после падения обнаружено не было. О происшествии сообщили местные жители. В национальном центре Литвы по управлению кризисами заявили, что дрон, вероятно, был украинским.
Похожий инцидент произошел 24 марта. Тогда в Литве были обнаружены обломки беспилотника в Варенском районе. Позже премьер-министр страны Инга Ругинене подтвердила, что дрон был украинским.