Фон дер Ляйен предрекла Европе проблемы в области безопасности
Европу в будущем могут ожидать те же проблемы в сфере безопасности, которые сейчас испытывают балтийские страны, включая нарушения воздушного пространства беспилотниками. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе.
«То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», – сказала фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).
В своем выступлении глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз будет систематически устранять недостатки в своей системе безопасности, начиная с унификации систем оповещения и улучшения межгосударственной координации.
18 мая силы ПВО Эстонии сбили БПЛА над озером Выртсъярв. В шести уездах на юге страны было объявлено оповещение о дронах. 7 мая на территории Латвии упали два беспилотника. Предположительно, они были запущены украинской стороной для ударов по территории России. Один из дронов упал на территорию нефтебазы в городе Резекне. Фон дер Ляйен заявила, что Литва, Латвия и Эстония получат 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE после инцидентов с украинскими беспилотниками.