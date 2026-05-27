CNY Бирж.10,43-0,38%MGTS1 318-1,35%VEON-RX58,2-2,84%IMOEX2 582,13+0,07%RTSI1 135,05+0,08%RGBI118,8-0,07%RGBITR781,29-0,04%
Главная / Политика /

Фон дер Ляйен предрекла Европе проблемы в области безопасности

Ведомости

Европу в будущем могут ожидать те же проблемы в сфере безопасности, которые сейчас испытывают балтийские страны, включая нарушения воздушного пространства беспилотниками. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе.

«То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», – сказала фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).

В своем выступлении глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз будет систематически устранять недостатки в своей системе безопасности, начиная с унификации систем оповещения и улучшения межгосударственной координации.

ЕС выделит странам Балтии по 12 млн евро после прилетов украинских дронов

Политика / Международные новости

18 мая силы ПВО Эстонии сбили БПЛА над озером Выртсъярв. В шести уездах на юге страны было объявлено оповещение о дронах. 7 мая на территории Латвии упали два беспилотника. Предположительно, они были запущены украинской стороной для ударов по территории России. Один из дронов упал на территорию нефтебазы в городе Резекне. Фон дер Ляйен заявила, что Литва, Латвия и Эстония получат 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE после инцидентов с украинскими беспилотниками.

