Фон дер Ляйен предрекла Европе проблемы в области безопасности

18 мая силы ПВО Эстонии сбили БПЛА над озером Выртсъярв. В шести уездах на юге страны было объявлено оповещение о дронах. 7 мая на территории Латвии упали два беспилотника. Предположительно, они были запущены украинской стороной для ударов по территории России. Один из дронов упал на территорию нефтебазы в городе Резекне. Фон дер Ляйен заявила, что Литва, Латвия и Эстония получат 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE после инцидентов с украинскими беспилотниками.