В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник

В Эстонии впервые сбили украинский беспилотникОн мог лететь атаковать цели на территории России
Силы противовоздушной обороны Эстонии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над озером Выртсъярв, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. В связи с угрозой в шести уездах на юге Эстонии было объявлено оповещение о дронах.
«Впервые мы сами сбили дрон», – подчеркнул Певкур (цитата по Rus.Delfi.ee). По его словам, речь, вероятно, идет об аппарате украинского происхождения, который направлялся к целям на территории России. Министр добавил, что более точные детали предстоит выяснить военно-воздушным силам и полиции безопасности Эстонии. Оповещение о воздушной опасности касалось уездов Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа. Граждан призвали укрыться при обнаружении дрона.
Инцидент произошел на фоне массированной атаки украинских беспилотников на западные регионы России. В связи с угрозой атак с воздуха временно закрывались аэропорты Пскова и Санкт-Петербурга («Пулково»). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух БПЛА в небе над регионом.
Это не первый инцидент с залетом украинских дронов в воздушное пространство Эстонии. В марте 2026 г. беспилотник задел дымовую трубу Ауверской электростанции, энергосистема не пострадала. В середине апреля того же года обломки украинского БПЛА были найдены на севере Эстонии. После этих инцидентов правительство Эстонии призвало Украину усилить контроль за применением беспилотников.