В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник

Он мог лететь атаковать цели на территории России
Силы противовоздушной обороны Эстонии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над озером Выртсъярв, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. В связи с угрозой в шести уездах на юге Эстонии было объявлено оповещение о дронах.

«Впервые мы сами сбили дрон», – подчеркнул Певкур (цитата по Rus.Delfi.ee). По его словам, речь, вероятно, идет об аппарате украинского происхождения, который направлялся к целям на территории России. Министр добавил, что более точные детали предстоит выяснить военно-воздушным силам и полиции безопасности Эстонии. Оповещение о воздушной опасности касалось уездов Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа. Граждан призвали укрыться при обнаружении дрона.

Инцидент произошел на фоне массированной атаки украинских беспилотников на западные регионы России. В связи с угрозой атак с воздуха временно закрывались аэропорты Пскова и Санкт-Петербурга («Пулково»). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух БПЛА в небе над регионом.

Это не первый инцидент с залетом украинских дронов в воздушное пространство Эстонии. В марте 2026 г. беспилотник задел дымовую трубу Ауверской электростанции, энергосистема не пострадала. В середине апреля того же года обломки украинского БПЛА были найдены на севере Эстонии. После этих инцидентов правительство Эстонии призвало Украину усилить контроль за применением беспилотников.

