В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник

Это не первый инцидент с залетом украинских дронов в воздушное пространство Эстонии. В марте 2026 г. беспилотник задел дымовую трубу Ауверской электростанции, энергосистема не пострадала. В середине апреля того же года обломки украинского БПЛА были найдены на севере Эстонии. После этих инцидентов правительство Эстонии призвало Украину усилить контроль за применением беспилотников.