Postimees: обломки украинского БПЛА найдены на севере Эстонии
Обломки, предположительно, украинского беспилотника вновь обнаружены на севере Эстонии. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на департамент полиции безопасности страны.
По данным ведомства, фрагменты дрона были найдены в деревне Турбунеэме в Ляэне-Вирумаа, недалеко от побережья. Ранее аналогичные находки фиксировались и в других прибрежных районах региона.
Как пояснила представитель департамента Ольга Кивистик, обнаруженные части, вероятно, принадлежат беспилотнику украинского происхождения, который упал, а затем его обломки отброшены к берегу сильным ветром. «Найденные обломки не представляют опасности для общественности. Очень велика вероятность, что со временем могут быть обнаружены и другие детали дрона», – отметила она.
В ведомстве добавили, что в последние дни на побережье Ляэне-Вирумаа было обнаружено несколько фрагментов беспилотников. При этом власти не уточнили дальнейшую судьбу ранее найденных обломков, а также не сообщили, обнаружены ли на них следы взрывчатых веществ.
1 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал больше не допускать вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство страны.
Поводом для обращения стали недавние инциденты с беспилотниками. 25 марта сообщалось, что один из дронов, залетевший на территорию Эстонии, задел трубу Ауверской электростанции. Генпрокурор Астрид Аси поясняла, что дрон при этом не был направлен на эстонские объекты.