Залетевший в Эстонию БПЛА задел трубу Ауверской электростанции

Ведомости

Беспилотник, залетевший на территорию Эстонии, задел дымовую трубу Ауверской электростанции. Энергосистема не пострадала, сообщает ERR.

По словам представителя полиции безопасности, инцидент произошел в 3:43 (4:43 мск). Согласно неподтвержденным данным издания, речь может идти о беспилотнике с взрывной боеголовкой.

«По имеющейся информации, беспилотник не был направлен на Эстонию. В настоящее время проводятся первоначальные операции, более подробные обстоятельства будут выяснены в ходе расследования», – говорится в сообщении генпрокурора Астрид Аси.

В ночь на 25 марта российские силы ПВО сбили над Ленинградской областью 56 украинских беспилотников, сообщал губернатор Александр Дрозденко. В Усть-Луге произошло возгорание в порту, в Выборге повреждена кровля жилого дома. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал, что Кронштадте идет заседание оперштаба по ликвидации последствий атаки БПЛА.

В конце октября 2025 г. в воздушном пространстве Эстонии, недалеко от города Реэдо, были зафиксированы два неизвестных беспилотника. Один из них сбили.

