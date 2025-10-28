На юге Эстонии сбили неизвестный беспилотник

В воздушном пространстве Эстонии, недалеко от города Реэдо, обнаружили два неизвестных беспилотника. Один из них сбили. Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление пресс-секретаря главного штаба сил обороны страны Лийса Ваксманн.