Главная / Политика /

На юге Эстонии сбили неизвестный беспилотник

Ведомости

В воздушном пространстве Эстонии, недалеко от города Реэдо, обнаружили два неизвестных беспилотника. Один из них сбили. Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление пресс-секретаря главного штаба сил обороны страны Лийса Ваксманн.

По его словам, военные и полиция проводили работу по поиску обломков сбитого БПЛА, но на данный момент их обнаружить не удалось.

Как отмечает ERR, в Реэдо дислоцируется бронетанковое разведывательное подразделение армии США. В городе проживают, в основном, военные из стран – союзников Эстонии, а также силы обороны страны.

Европарламент призвал страны ЕС сбивать российские военные самолеты

Политика / Международные отношения

23 октября литовские власти заявили, что российские военные самолеты нарушили ее воздушное пространство. Президент страны Гитанас Науседа назвал этот инцидент грубым нарушением международного права и территориальной целостности Литвы.

Позже Минобороны РФ заявило, что российские истребители не нарушали воздушного пространства других государств во время учебного полета в Калининградской области. Как отмечается, истребители совершали плановые тренировочные полеты в соответствии с регламентами.

