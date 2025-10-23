Литва обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Литовские власти заявили, что российские военные самолеты нарушили ее воздушное пространство. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа в соцсети Х.
Он назвал это инцидент грубым нарушением международного права и территориальной целостности Литвы. Науседа также отметил, что литовский МИД вызовет российского посла для того, чтобы выразить протест.
9 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны объединения сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. Согласно документу, ЕП поддержит любую инициативу, которая позволит союзу предпринимать соразмерные действия против нарушений их воздушного пространства.
В ночь на 10 сентября Варшава сообщила, что в польском небе были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. После этого Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии и Германии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.