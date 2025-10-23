Рютте назвал условие, при котором НАТО начнет сбивать российские самолеты
НАТО будет перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран – членов альянса, но уничтожать станет только в случае прямой угрозы, заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, если самолеты не будут представлять угрозу, то их аккуратно выведут за пределы воздушного пространства НАТО. На предыдущие эпизоды якобы нарушения со стороны российских пилотов, по словам Рютте, страны блока отреагировали «именно так, как следовало».
«Мы к этому готовились и тренировались», – сказал генсек НАТО.
15 октября The Telegraph писала, что в НАТО ведутся переговоры о создании единых правил, которые могут упростить процедуру уничтожения российских истребителей. Рассматривается возможность признания законной целью любых самолетов, несущих ракеты «воздух – земля» в воздушном пространстве стран альянса. Ключевыми факторами угрозы будут считаться тип вооружения и траектория полета.
9 октября депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, призывающую страны объединения сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. Согласно документу, ЕП поддержит любую инициативу, которая позволит союзу предпринимать соразмерные действия против нарушений их воздушного пространства.