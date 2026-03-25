Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Беглов сообщил о повреждениях в Кронштадте после атаки БПЛА

Ведомости

В Кронштадте идет заседание оперштаба по ликвидации последствий атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, силы ПВО отразили атаку, но при этом пострадали здания и транспорт. «Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей», – написал Беглов.

Он уточнил, что разрушений на земле нет, пострадавших также нет. Для жителей организован пункт горячего питания.

По данным Минобороны, в ночь на 25 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 389 беспилотников над регионами России, включая Московский регион, Ленинградскую область и ряд других субъектов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбили 56 беспилотников. В Усть-Луге произошло возгорание в порту, в Выборге повреждена кровля жилого дома, по предварительным данным, пострадавших нет.

Вечером 24 марта и ночью 25 марта также вводились ограничения на работу петербургского аэропорта «Пулково». По данным Росавиации, они были сняты в 9:11 мск.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь