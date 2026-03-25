Беглов сообщил о повреждениях в Кронштадте после атаки БПЛА
В Кронштадте идет заседание оперштаба по ликвидации последствий атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его словам, силы ПВО отразили атаку, но при этом пострадали здания и транспорт. «Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей», – написал Беглов.
Он уточнил, что разрушений на земле нет, пострадавших также нет. Для жителей организован пункт горячего питания.
По данным Минобороны, в ночь на 25 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 389 беспилотников над регионами России, включая Московский регион, Ленинградскую область и ряд других субъектов.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбили 56 беспилотников. В Усть-Луге произошло возгорание в порту, в Выборге повреждена кровля жилого дома, по предварительным данным, пострадавших нет.
Вечером 24 марта и ночью 25 марта также вводились ограничения на работу петербургского аэропорта «Пулково». По данным Росавиации, они были сняты в 9:11 мск.