Силы ПВО сбили 389 украинских БПЛА над регионами России

Вечером 24 марта и ночью 25 марта Росавиация ограничивала работу петербургского «Пулково», аэропортов Ярославля («Туношна»), Пскова, Череповца. Ограничения на использование неба в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности полетов в Калининград и в обратном направлении. Утром мера была отменена в аэропортах «Шереметьево» в Подмосковье и «Грабцево» в Калуге.