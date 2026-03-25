Политика

Силы ПВО сбили 389 украинских БПЛА над регионами России

Ведомости

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами России, сообщает Минобороны.

Беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Крымом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбили 56 беспилотников. Загорелся порт в Усть-Луге, ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома, предварительно, никто не пострадал.

Вечером 24 марта и ночью 25 марта Росавиация ограничивала работу петербургского «Пулково», аэропортов Ярославля («Туношна»), Пскова, Череповца. Ограничения на использование неба в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности полетов в Калининград и в обратном направлении. Утром мера была отменена в аэропортах «Шереметьево» в Подмосковье и «Грабцево» в Калуге.

