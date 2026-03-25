Росавиация сняла ограничения в «Шереметьево» и калужском «Грабцево»
Временные ограничения на работу аэропортов «Шереметьево» в Подмосковье и «Грабцево» в Калуге отменены. Об этом сообщила Росавиация.
Мера была введена вечером 24 марта для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация также ввела ограничения на работу петербургского «Пулково», аэропортов Ярославля («Туношна»), Пскова, Череповца. Ограничения на использование неба в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности полетов в Калининград и в обратном направлении.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга начался пожар в результате атаки украинских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет. Всего над Ленобластью силами ПВО и РЭБ было уничтожено 33 БПЛА.