Эстонские власти призвали Украину усилить контроль за своими беспилотниками

Министры обороны Эстонии и Украины в последний раз беседовали неделю назад, после того как беспилотник залетел в воздушное пространство Эстонии. По словам Певкура, были рассмотрены все меры, о которых ранее уже говорилось. «Можно изменить траекторию, можно контролировать полет дронов с помощью так называемых «килл-свитчей» – встроенных в дроны автоматических систем уничтожения: если видно, что дрон отклоняется от курса, его можно уничтожить дистанционно автоматически», – сказал Певкур.