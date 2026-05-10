Эстонские власти призвали Украину усилить контроль за своими беспилотниками
Правительство Эстонии заявило, что ожидает от Киева более эффективного управления беспилотниками, пишет ERR. Украина предложила направить своих экспертов в Прибалтику для усиления воздушной безопасности и уже связалась по этому вопросу с посольством Эстонии в Киеве. Точное содержание плана еще предстоит выяснить.
«Разумеется, все это требует уточнения и разъяснения – что именно они под этим подразумевали. Этим мы сейчас займемся в ближайшее время. Безусловно, самый простой способ для украинцев удерживать свои дроны подальше от нашей территории – это лучше контролировать свои действия», – заявил министр обороны Ханно Певкур.
Как пишет издание, по словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, правительство определенно обеспокоено возможностью более серьезных инцидентов. Эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс призвал власти страны действовать на упреждение, а не ждать предложений от Киева.
Министры обороны Эстонии и Украины в последний раз беседовали неделю назад, после того как беспилотник залетел в воздушное пространство Эстонии. По словам Певкура, были рассмотрены все меры, о которых ранее уже говорилось. «Можно изменить траекторию, можно контролировать полет дронов с помощью так называемых «килл-свитчей» – встроенных в дроны автоматических систем уничтожения: если видно, что дрон отклоняется от курса, его можно уничтожить дистанционно автоматически», – сказал Певкур.
17 апреля обломки, предположительно, украинского беспилотника были обнаружены на севере Эстонии.
6 мая портал Delfi сообщил о падении двух дронов в Латвии. Предположительно, их запустила Украина для атак по целям в России. Один БПЛА упал на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии.