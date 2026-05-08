Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,938-0,11%UTAR10,85+0,28%ARSA7,72-1,66%IMOEX2 607,91-0,28%RTSI1 100,96-0,28%RGBI119,36-0,05%RGBITR780,42-0,02%
Главная / Политика /

МИД Латвии выразил России протест из-за падения украинских беспилотников

Ведомости

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручило ему ноту протеста после падения беспилотников на территории республики. Об этом говорится в заявлении латвийского внешнеполитического ведомства.

В МИД Латвии заявили, что конфликт на Украине «создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе». При этом в Риге подчеркнули, что страна «никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов БПЛА по целям на территории РФ».

6 мая портал Delfi сообщал о падении двух беспилотников на территории Латвии. По данным издания, предположительно, они были запущены украинской стороной для атак по объектам в России. Один из дронов упал на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке страны. Беспилотник попал в пустой резервуар компании East-West Transit.

7 мая Минобороны РФ сообщило, что ВСУ попытались атаковать Санкт-Петербург через Латвию. По данным ведомства, в воздушном пространстве Латвии была обнаружена группа из шести беспилотников. Около 4:00 мск пять дронов исчезли в районе Резекне, еще один был сбит под Псковом. Как уточнили в Минобороны, экспертиза показала, что уничтоженный беспилотник являлся украинским БПЛА «Лютый».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь