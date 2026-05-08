МИД Латвии выразил России протест из-за падения украинских беспилотников
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручило ему ноту протеста после падения беспилотников на территории республики. Об этом говорится в заявлении латвийского внешнеполитического ведомства.
В МИД Латвии заявили, что конфликт на Украине «создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе». При этом в Риге подчеркнули, что страна «никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов БПЛА по целям на территории РФ».
6 мая портал Delfi сообщал о падении двух беспилотников на территории Латвии. По данным издания, предположительно, они были запущены украинской стороной для атак по объектам в России. Один из дронов упал на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке страны. Беспилотник попал в пустой резервуар компании East-West Transit.
7 мая Минобороны РФ сообщило, что ВСУ попытались атаковать Санкт-Петербург через Латвию. По данным ведомства, в воздушном пространстве Латвии была обнаружена группа из шести беспилотников. Около 4:00 мск пять дронов исчезли в районе Резекне, еще один был сбит под Псковом. Как уточнили в Минобороны, экспертиза показала, что уничтоженный беспилотник являлся украинским БПЛА «Лютый».