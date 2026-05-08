МИД Латвии выразил России протест из-за падения украинских беспилотников

В МИД Латвии заявили, что конфликт на Украине «создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе». При этом в Риге подчеркнули, что страна «никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов БПЛА по целям на территории РФ».