Минобороны: ВСУ попытались атаковать Санкт-Петербург через ЛатвиюСо стороны европейской страны было замечено шесть беспилотников
Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга через Латвию. Воздушно-космические силы РФ обнаружили в воздушном пространстве этой страны группу из шести беспилотников, сообщает Минобороны.
Также в воздухе над Латвией российские средства контроля выявили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16. Около 04:00 мск пять беспилотников пропали у Резекне на востоке Латвии, шестой сбит у Пскова. В ходе экспертизы было обнаружено, что сбитый дрон – это БПЛА «Лютый» производства Украины.
6 мая Delfi сообщало, что на территории Латвии упали два беспилотника. Предположительно, она были запущены украинской стороной для ударов по территории России. Один из дронов упал на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии компании East-West Transit. Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.
С 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО было уничтожено 127 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московским регионом, Адыгеей, Крымом, Удмурией и над Азовским и Черным морями.
В феврале Служба внешней разведки сообщала, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передачи Украине атомной или так называемой «грязной» бомбы. По данным ведомства, западные элиты «не готовы смириться с поражением» и считают, что наличие у Киева подобного оружия позволит ему претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.
СВР утверждает, что Лондон и Париж уже работают над скрытой передачей Украине компонентов, оборудования и технологий. В качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.