СВР: Британия и Франция прорабатывают передачу Украине ядерного оружия

О предполагаемой подготовке «грязной бомбы» Киевом СВР сообщала еще летом 2023 г. Тогда разведка утверждала, что госинспекция ядерного регулирования Украины приняла решение отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС в обход МАГАТЭ. В декабре 2025 г. Минобороны сообщало, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал ввоз отработавшего ядерного топлива в страну. Ведомство предупреждало, что это создает риски создания «грязной бомбы» с последующим ее применением «под чужим флагом».