СВР: Британия и Франция прорабатывают передачу Украине ядерного оружия
Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Германия отказалась участвовать в этой инициативе, сообщает разведка.
По данным ведомства, западные элиты «не готовы смириться с поражением» и считают, что наличие у Киева подобного оружия позволит ему претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.
СВР утверждает, что Лондон и Париж уже работают над скрытой передачей Украине компонентов, оборудования и технологий. В качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
«Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным», – подчеркнули в СВР.
О предполагаемой подготовке «грязной бомбы» Киевом СВР сообщала еще летом 2023 г. Тогда разведка утверждала, что госинспекция ядерного регулирования Украины приняла решение отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС в обход МАГАТЭ. В декабре 2025 г. Минобороны сообщало, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал ввоз отработавшего ядерного топлива в страну. Ведомство предупреждало, что это создает риски создания «грязной бомбы» с последующим ее применением «под чужим флагом».