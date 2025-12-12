Минобороны РФ: Ермак причастен к ввозу отработавшего ядерного топлива на Украину

О предполагаемой подготовке «грязной бомбы» Киевом заявляли в Службе внешней разведки России летом 2023 г. Заявлялось, что госинспекция ядерного регулирования Украины приняла решение отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС и не уведомила о своем решении Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).