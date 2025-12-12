Газета
Минобороны РФ: Ермак причастен к ввозу отработавшего ядерного топлива на Украину

Ведомости

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал ввоз отработавшего ядерного топлива в страну, утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«Он лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Ртищева, маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию. Он считает, что это создает риски создания «грязной бомбы» с последующим ее применением «под чужим флагом».

О предполагаемой подготовке «грязной бомбы» Киевом заявляли в Службе внешней разведки России летом 2023 г. Заявлялось, что госинспекция ядерного регулирования Украины приняла решение отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС и не уведомила о своем решении Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В июне этого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что сброс «грязной бомбы» на территорию России стал бы последней ошибкой Киева.

