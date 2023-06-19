В СВР допустили продолжение работы по созданию «грязной бомбы» Киевом

В Минобороны России позже подтвердили эту информацию. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации, цель которой заключается в том, чтобы обвинить Россию и вызвать очередное обострение конфликта на Украине. В ноябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники агентства не нашли признаков работы над «грязной бомбой» на территории Украины.