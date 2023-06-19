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В СВР допустили продолжение работы по созданию «грязной бомбы» Киевом

Ведомости

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин получил информацию о том, что Киев мог продолжить работу по созданию «грязной бомбы» – боеприпаса с радиоактивными веществами, который в случае взрыва может привести к радиационному заражению территории. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки России, пишет «РИА Новости». 

Таким образом СВР отреагировала на полученную информацию о том, что госинспекция ядерного регулирования Украины приняла решение отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Два контейнера с топливом уже отправлены на площадку хранилища в Чернобыле. При этом госинспекция не уведомила о своем решении Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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23 октября «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».

В Минобороны России позже подтвердили эту информацию. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации, цель которой заключается в том, чтобы обвинить Россию и вызвать очередное обострение конфликта на Украине. В ноябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники агентства не нашли признаков работы над «грязной бомбой» на территории Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных