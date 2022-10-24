Минобороны подготовило спецсредства на случай подрыва «грязной бомбы» Киевом
Минобороны привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — сказал Кириллов (цитата по «РИА Новости»).
Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источник написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». Позже наличие такой информации подтвердили в Минобороны России.
Затем министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из Франции, Турции, Великобритании, США и довел до них свои озабоченности по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы». Однако те, как и Киев, опровергли наличие такой угрозы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что угроза применения украинской стороны «грязной бомбы» налицо. По его словам, недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза ее применения.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса