Минобороны подготовило спецсредства на случай подрыва «грязной бомбы» Киевом

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источник написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». Позже наличие такой информации подтвердили в Минобороны России.