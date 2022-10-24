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Минобороны подготовило спецсредства на случай подрыва «грязной бомбы» Киевом

Ведомости

Минобороны привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — сказал Кириллов (цитата по «РИА Новости»).

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источник написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». Позже наличие такой информации подтвердили в Минобороны России.

Затем министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из Франции, Турции, Великобритании, США и довел до них свои озабоченности по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы». Однако те, как и Киев, опровергли наличие такой угрозы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что угроза применения украинской стороны «грязной бомбы» налицо. По его словам, недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза ее применения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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