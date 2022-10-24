Песков прокомментировал ситуацию с возможной провокацией Киева
Угроза применения украинской стороны «грязной бомбы» налицо, министр обороны Сергей Шойгу довел эти сведения до Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить», — отметил представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Шойгу ранее провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании, США. Российский министр обсудил с коллегами ситуацию на Украине и довел до них свои озабоченности по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы».
Накануне «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», утверждает агентство. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия, так как Киев привержен обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
После этого главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции отвергли предупреждения России об угрозе применения «грязной бомбы». Представители западных стран также подтвердили решимость продолжать поддерживать Украину и осудили использование Россией предлогов для дальнейшей эскалации конфликта.
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