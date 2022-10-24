США, Британия и Франция отвергли данные о «грязной бомбе» у Киева
Главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции отвергают предупреждения России о том, что Украина готовится к применению так называемой «грязной бомбы» на своей территории, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте американского госдепартамента.
«Министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории», – говорится в заявлении.
Представители западных стран также подтвердили решимость продолжать поддерживать Украину и осудили использование Россией предлогов для дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании, США. Российский министр обсудил с коллегами ситуацию на Украине и довел до них свои озабоченности по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы».
Накануне «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», утверждает агентство. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия, так как Киев привержен обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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