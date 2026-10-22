Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,15-0,62%BLNG8,790%BRZL1 194-1,49%IMOEX2 423,43-0,96%RTSI941,05+0,08%RGBI112+0,21%RGBITR773,65+0,23%
Главная / Бизнес /

Мантуров поручил оценить готовность транспортного комплекса к угрозам

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство должно оценить готовности транспортного комплекса России к различным угрозам. Поручение об этом дал первый вице-премьер Денис Мантуров.

«У нас в целом в сфере транспортной безопасности сформирована достаточно сильная нормативная база. Все ее положения должны исполняться в полном объеме, в противном случае нужно ставить вопрос о персональной ответственности должностных лиц», – сказал он (цитата по «Вестям»).

Новый вице-премьер Андрей Никитин назвал ключевой задачей выстраивание «надежной, превентивной системы защиты отрасли».

Министр транспорта РФ Дмитрий Ядров накануне заявил, что уничтожить российскую гражданскую авиацию Западу не удалось, но «инциденты были». Он сообщил, что власти приняли решительные меры в отношении недобросовестных перевозчиков – у них отозвали сертификаты эксплуатантов, а их самолеты были переданы авиакомпаниям, которые «соблюдают все правила обеспечения безопасности полетов».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь