Мантуров поручил оценить готовность транспортного комплекса к угрозам

Министр транспорта РФ Дмитрий Ядров накануне заявил, что уничтожить российскую гражданскую авиацию Западу не удалось, но «инциденты были». Он сообщил, что власти приняли решительные меры в отношении недобросовестных перевозчиков – у них отозвали сертификаты эксплуатантов, а их самолеты были переданы авиакомпаниям, которые «соблюдают все правила обеспечения безопасности полетов».