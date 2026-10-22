Мантуров поручил оценить готовность транспортного комплекса к угрозам
Правительство должно оценить готовности транспортного комплекса России к различным угрозам. Поручение об этом дал первый вице-премьер Денис Мантуров.
«У нас в целом в сфере транспортной безопасности сформирована достаточно сильная нормативная база. Все ее положения должны исполняться в полном объеме, в противном случае нужно ставить вопрос о персональной ответственности должностных лиц», – сказал он (цитата по «Вестям»).
Новый вице-премьер Андрей Никитин назвал ключевой задачей выстраивание «надежной, превентивной системы защиты отрасли».
Министр транспорта РФ Дмитрий Ядров накануне заявил, что уничтожить российскую гражданскую авиацию Западу не удалось, но «инциденты были». Он сообщил, что власти приняли решительные меры в отношении недобросовестных перевозчиков – у них отозвали сертификаты эксплуатантов, а их самолеты были переданы авиакомпаниям, которые «соблюдают все правила обеспечения безопасности полетов».