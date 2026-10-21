Ядров: Запад не смог уничтожить российскую гражданскую авиацию

«Тема очень чувствительная и на протяжении последних четырех лет, несмотря на все разговоры со стороны Запада, что гражданская авиация России небезопасна и будет уничтожена, – мы не видим никаких отклонений в области обеспечения безопасности полетов», – сказал он (цитата по «Маяку»).