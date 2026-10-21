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Ядров: Запад не смог уничтожить российскую гражданскую авиацию

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Уничтожить российскую гражданскую авиацию Западу не удалось, но «инциденты были». Об этом сообщил новый министр транспорта РФ Дмитрий Ядров, комментируя обеспечение безопасности полетов и защиты аэродромов от атак БПЛА.

«Тема очень чувствительная и на протяжении последних четырех лет, несмотря на все разговоры со стороны Запада, что гражданская авиация России небезопасна и будет уничтожена, – мы не видим никаких отклонений в области обеспечения безопасности полетов», – сказал он (цитата по «Маяку»).

Ядров добавил, что «инциденты были», но власти приняли решительные меры в отношении недобросовестных перевозчиков. В частности, у них отозвали сертификаты эксплуатантов, а их самолеты были переданы авиакомпаниям, которые «соблюдают все правила обеспечения безопасности полетов».

Комиссия по защите аэродромов от атак БПЛА функционирует под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова, добавил министр.

Росавиация закрывает прием и выпуск самолетов в том или ином аэропорту России почти каждый день. Украина постоянно пытается поразить цели на территории России при помощи дронов, что приводит к задержкам и отменам рейсов.

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