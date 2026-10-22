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Главные заявления Путина на церемонии вручения знамени ФТС

Президент призвал повысить надежность таможенных процедур
Ксения Наумчик
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Пелагия Тихонова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС) России в Кремле. Мероприятие приурочено ко Дню таможенника, а также 35-летию таможенных органов России. На церемонии президент заявил, что российская таможенная система должна быть одной из самых современных в мире – и для этого есть все возможности. По его словам, сейчас идет внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект. Глава государства отметил, что сегодня сотрудники службы «отстаивают национальные интересы» и «решают задачи исключительной важности».

Путин вручил новое знамя ФТС руководителю ведомства Валерию Пикалеву, а также поздравил всех сотрудников и ветеранов таможенной службы с вручением знамени и с наступающим Днем таможенника, который отмечается 25 октября.

«Ведомости» собрали главные заявления Путина на церемонии вручения знамени ФТС.

Путин назвал вручаемое ФТС знамя реликвией, которая является официальным символом ведомства и подчеркивает преемственность традиций.

Путин заявил, что российская таможня сделала серьезный качественный шаг вперед, продолжает наращивать свой технологический потенциал. Он добавил, что идет большая работа в рамках стратегии развития таможенной службы. По его словам, речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур, их дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая ИИ. «Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы», – призвал президент.

Президент отметил необходимость создания благоприятных условий для работы российского бизнеса, в том числе предлагать удобные, доступные сервисы. Он также призвал упрощать таможенные процедуры и повышать прозрачность декларирования и оформления внешних торговых документов.

Российский лидер сообщил, что российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире, для этого есть все необходимое. «Для этого есть все необходимое – люди, технологии, опора на наш исторический опыт. Уверен, что вы и впредь будете достойны решать стоящие перед вами задачи», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России. «Ваша миссия в том, чтобы внешняя торговля, международно-экономические, кооперационные связи приносили пользу Отечеству, работали на укрепление суверенитета и безопасности России, помогали обеспечивать бюджетную стабильность, открывали новые перспективы в сотрудничестве с нашими партнерами, надежными друзьями как на пространстве Евразийского экономического союза, так и во всем мире, на всех континентах», – сказал президент.

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