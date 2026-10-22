Главные заявления Путина на церемонии вручения знамени ФТС

Российский лидер сообщил, что российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире, для этого есть все необходимое. «Для этого есть все необходимое – люди, технологии, опора на наш исторический опыт. Уверен, что вы и впредь будете достойны решать стоящие перед вами задачи», – сказал он.