Главные заявления Путина на церемонии вручения знамени ФТСПрезидент призвал повысить надежность таможенных процедур
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС) России в Кремле. Мероприятие приурочено ко Дню таможенника, а также 35-летию таможенных органов России. На церемонии президент заявил, что российская таможенная система должна быть одной из самых современных в мире – и для этого есть все возможности. По его словам, сейчас идет внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект. Глава государства отметил, что сегодня сотрудники службы «отстаивают национальные интересы» и «решают задачи исключительной важности».
Путин вручил новое знамя ФТС руководителю ведомства Валерию Пикалеву, а также поздравил всех сотрудников и ветеранов таможенной службы с вручением знамени и с наступающим Днем таможенника, который отмечается 25 октября.
«Ведомости» собрали главные заявления Путина на церемонии вручения знамени ФТС.
Путин назвал вручаемое ФТС знамя реликвией, которая является официальным символом ведомства и подчеркивает преемственность традиций.
Путин заявил, что российская таможня сделала серьезный качественный шаг вперед, продолжает наращивать свой технологический потенциал. Он добавил, что идет большая работа в рамках стратегии развития таможенной службы. По его словам, речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур, их дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая ИИ. «Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы», – призвал президент.
Президент отметил необходимость создания благоприятных условий для работы российского бизнеса, в том числе предлагать удобные, доступные сервисы. Он также призвал упрощать таможенные процедуры и повышать прозрачность декларирования и оформления внешних торговых документов.
Российский лидер сообщил, что российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире, для этого есть все необходимое. «Для этого есть все необходимое – люди, технологии, опора на наш исторический опыт. Уверен, что вы и впредь будете достойны решать стоящие перед вами задачи», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что работа таможни должна способствовать укреплению безопасности России. «Ваша миссия в том, чтобы внешняя торговля, международно-экономические, кооперационные связи приносили пользу Отечеству, работали на укрепление суверенитета и безопасности России, помогали обеспечивать бюджетную стабильность, открывали новые перспективы в сотрудничестве с нашими партнерами, надежными друзьями как на пространстве Евразийского экономического союза, так и во всем мире, на всех континентах», – сказал президент.