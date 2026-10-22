Президент вручил знамя ФТС Валерию Пикалеву

В сентябре Пикалев на встрече обратился к президенту с просьбой. По его словам, 16 июля 2019 г. в соответствии с указом президента было учреждено знамя ФТС. Но церемония вручения знамени откладывалась, поэтому Пикалев попросил президента в торжественной обстановке вручить это знамя ФТС. По его мнению, это подтвердило бы, что ФТС наряду с другими федеральными органами исполнительной власти «является важной, знаковой в укреплении экономической безопасности нашей страны». Тогда президент пообещал это сделать.