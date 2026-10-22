Президент вручил знамя ФТС Валерию Пикалеву
Владимир Путин 22 октября в Кремле вручил новое знамя Федеральной таможенной службы (ФТС) руководителю ведомства Валерию Пикалеву. На церемонии президент сказал, что российская таможенная система должна быть одной из самых современных в мире – и для этого есть все возможности. По его словам, сейчас идет внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект. Президент заявил, что сегодня сотрудники службы «отстаивают национальные интересы» и решают задачи исключительной важности».
«Ваша миссия в том, чтобы внешняя торговля, международные экономические, кооперационные связи приносили пользу Отечеству, работали на укрепление суверенитета и безопасности России, помогали обеспечивать бюджетную стабильность, открывали новые перспективы в сотрудничестве с нашими партнерами, надежными друзьями как на пространстве Евразийского экономического союза, так и во всем мире, на всех континентах», – сказал президент. По его словам, важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные доступные сервисы для добросовестного национально-ориентированного бизнеса, упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования, оформления внешнеторговых документов.
Он поздравил все сотрудников и ветеранов ФТС с вручением знамени и с наступающим Днем таможенника, который отмечается 25 октября. Пикалев выразил признательность президенту, добавив, что они обязуются чтить и хранить знамя как реликвию и святыню.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что «грядет День таможенника» и в 2026 г. отмечается 35-летие ФТС, поэтому церемония вручения знамени приурочена к этим датам. «Переоценить значение таможенной службы с точки зрения наполнения бюджета сложно, но и по всем другим аспектам тоже чрезвычайно важная организация», – отмечал он.
В сентябре Пикалев на встрече обратился к президенту с просьбой. По его словам, 16 июля 2019 г. в соответствии с указом президента было учреждено знамя ФТС. Но церемония вручения знамени откладывалась, поэтому Пикалев попросил президента в торжественной обстановке вручить это знамя ФТС. По его мнению, это подтвердило бы, что ФТС наряду с другими федеральными органами исполнительной власти «является важной, знаковой в укреплении экономической безопасности нашей страны». Тогда президент пообещал это сделать.
Знамя ФТС было утверждено в июле 2019 г. Оно состоит из двустороннего зеленого полотнища с каймой белого цвета. На лицевой стороне знамени в центре полотна – герб Российской Федерации, на оборотной стороне – эмблема ФТС. Эмблема представляет собой увенчанного коронами золотого двуглавого орла с поднятыми крыльями, грудь которого закрывает зеленый щит. На щите расположены перекрещенные золотые факел и кадуцей.