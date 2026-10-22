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Главная / Политика /

Путин призвал упростить таможенные процедуры

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Необходимо упростить таможенные процедуры и повысить прозрачность оформления внешнеторговых документов. Об этом на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС) заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что важно создавать благоприятные условия для работы российских предприятий и компаний и предлагать доступные и удобные сервисы «для добросовестного, национально-ориентированного бизнеса». Путин подчеркнул необходимость повысить уровень прозрачности декларирования и оформления внешнеторговых документов и упростить данные процедуры.

Российский лидер также поздравил коллектив с наступающим профессиональным праздником. Он выразил благодарность сотрудникам службы и пожелал им успехов «на благо России и ее народа».

В 2026 г. ФТС отмечается 35-летие. В ходе мероприятия Путин вручил новое знамя ведомства его руководителю Валерию Пикалеву, которое было учреждено 16 июля 2019 г. в соответствии с указом президента.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер примет участие в церемонии вручения знамени ФТС. Он отметил, что значение таможенной службы невозможно переоценить как с точки зрения наполнения бюджета, так и по другим аспектам.

В России День таможенника отмечают 25 октября.

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