Путин призвал упростить таможенные процедуры

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер примет участие в церемонии вручения знамени ФТС. Он отметил, что значение таможенной службы невозможно переоценить как с точки зрения наполнения бюджета, так и по другим аспектам.