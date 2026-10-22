Путин примет участие в церемонии вручения знамени ФТС

21 сентября Путин встретился с главой ФТС Валерием Пикалевым. Пикалев рассказал, что по итогам 2025 г. служба более чем на 99% выполнила прогнозное задание. ФТС работает над сокращением времени нахождения грузовиков в пунктах пропуска до 10 минут и переходом на российское программное обеспечение. С мая декларации автоматически распределяются между центрами электронного декларирования по всей стране, что, по словам главы службы, снижает коррупционные риски. Пикалев также доложил о борьбе с серым импортом: после выборочных проверок фур из стран ЕАЭС таможня выявила значительное число перевозок товаров без необходимых документов. Для противодействия таким схемам запущена система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).