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Путин примет участие в церемонии вручения знамени ФТС

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал церемонию важным мероприятием. Он уточнил, что мероприятие приурочено ко Дню таможенника, а также 35-летию таможенных органов России.

«Переоценить значение таможенной службы с точки зрения наполнения бюджета сложно, но и по всем другим аспектам тоже чрезвычайно важная организация», – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что в графике президента стоит ряд закрытых рабочих встреч и внутренних совещаний. Путин планирует обратиться к участникам 10-го съезда театральных деятелей России, сказал Песков.

21 сентября Путин встретился с главой ФТС Валерием Пикалевым. Пикалев рассказал, что по итогам 2025 г. служба более чем на 99% выполнила прогнозное задание. ФТС работает над сокращением времени нахождения грузовиков в пунктах пропуска до 10 минут и переходом на российское программное обеспечение. С мая декларации автоматически распределяются между центрами электронного декларирования по всей стране, что, по словам главы службы, снижает коррупционные риски. Пикалев также доложил о борьбе с серым импортом: после выборочных проверок фур из стран ЕАЭС таможня выявила значительное число перевозок товаров без необходимых документов. Для противодействия таким схемам запущена система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).

День таможенника в России отмечается 25 октября.

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25 октября профессиональный праздник отмечают работники таможни России. Они контролируют все товары, которые ввозят или вывозят из страны. В общей сложности за девять месяцев 2025 г. таможенники инициировали 1548 уголовных и 129 518 административных дел. Они ищут не только оружие, взрывчатку и наркотики, но и проверяют пищевые товары, спирты, нефтепродукты, предметы искусства и ювелирные изделия.
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25 октября профессиональный праздник отмечают работники таможни России. Они контролируют все товары, которые ввозят или вывозят из страны. В общей сложности за девять месяцев 2025 г. таможенники инициировали 1548 уголовных и 129 518 административных дел. Они ищут не только оружие, взрывчатку и наркотики, но и проверяют пищевые товары, спирты, нефтепродукты, предметы искусства и ювелирные изделия. / Алексей Орлов / Ведомости

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