Путин примет участие в церемонии вручения знамени ФТС
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал церемонию важным мероприятием. Он уточнил, что мероприятие приурочено ко Дню таможенника, а также 35-летию таможенных органов России.
«Переоценить значение таможенной службы с точки зрения наполнения бюджета сложно, но и по всем другим аспектам тоже чрезвычайно важная организация», – отметил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что в графике президента стоит ряд закрытых рабочих встреч и внутренних совещаний. Путин планирует обратиться к участникам 10-го съезда театральных деятелей России, сказал Песков.
21 сентября Путин встретился с главой ФТС Валерием Пикалевым. Пикалев рассказал, что по итогам 2025 г. служба более чем на 99% выполнила прогнозное задание. ФТС работает над сокращением времени нахождения грузовиков в пунктах пропуска до 10 минут и переходом на российское программное обеспечение. С мая декларации автоматически распределяются между центрами электронного декларирования по всей стране, что, по словам главы службы, снижает коррупционные риски. Пикалев также доложил о борьбе с серым импортом: после выборочных проверок фур из стран ЕАЭС таможня выявила значительное число перевозок товаров без необходимых документов. Для противодействия таким схемам запущена система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).
День таможенника в России отмечается 25 октября.