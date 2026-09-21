Путин обсудил с Пикалевым работу таможни и борьбу с серым импортом

По словам Пикалева, по итогам 2025 г. служба более чем на 99% выполнила прогнозное задание. ФТС работает над сокращением времени нахождения грузовиков в пунктах пропуска до 10 минут и переходом на российское программное обеспечение. С мая декларации автоматически распределяются между центрами электронного декларирования по всей стране, что, по словам главы службы, снижает коррупционные риски. Пикалев также доложил о борьбе с серым импортом: после выборочных проверок фур из стран ЕАЭС таможня выявила значительное число перевозок товаров без необходимых документов. Для противодействия таким схемам запущена система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). После ее введения служба фиксирует рост прямого импорта и объемов декларирования товаров из Китая. Путин отдельно поручил ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае, назвав срок до 2030 г. слишком долгим.