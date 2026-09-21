Путин обсудил с Пикалевым работу таможни и борьбу с серым импортом
Президент России Владимир Путин 21 сентября встретился с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. Об этом сообщили в Кремле.
По словам Пикалева, по итогам 2025 г. служба более чем на 99% выполнила прогнозное задание. ФТС работает над сокращением времени нахождения грузовиков в пунктах пропуска до 10 минут и переходом на российское программное обеспечение. С мая декларации автоматически распределяются между центрами электронного декларирования по всей стране, что, по словам главы службы, снижает коррупционные риски. Пикалев также доложил о борьбе с серым импортом: после выборочных проверок фур из стран ЕАЭС таможня выявила значительное число перевозок товаров без необходимых документов. Для противодействия таким схемам запущена система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). После ее введения служба фиксирует рост прямого импорта и объемов декларирования товаров из Китая. Путин отдельно поручил ускорить модернизацию пунктов пропуска в Хабаровском крае, назвав срок до 2030 г. слишком долгим.
Предыдущая рабочая встреча Путина и Пикалева прошла в октябре 2025 г. Тогда глава таможенной службы докладывал президенту о борьбе с серым импортом и подготовке Системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Ее создавали для контроля за ввозом товаров из стран ЕАЭС и противодействия уклонению от уплаты налогов.
В 2025 г. таможенная служба перечислила в федеральный бюджет 5,9 трлн руб., выполнив прогнозное задание на 99%. Из этой суммы 4,7 трлн руб. обеспечил импорт, еще 519,3 млрд руб. – экспорт.
За первое полугодие 2026 г. таможенные органы доначислили бизнесу 35,2 млрд руб. по итогам проверок, подсчитали «Ведомости» на основе данных службы. Это на 25% больше, чем годом ранее. Фактически в бюджет из доначисленной суммы поступило 25,4 млрд руб.