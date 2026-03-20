Минфин обозначил планы по обелению импорта

Минфин обозначил планы по обелению импортаМногое будет зависеть от спроса и курса рубля, считают эксперты
Обеление внешней торговли содержит «значительные резервы для повышения доходной базы бюджета», а меры, принимаемые в этом направлении, должны принести бюджету в текущем году 500 млрд руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на итоговой коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС). Он напомнил, что в 2026 г. одна из ключевых задач правительства – снижение теневого сектора экономики. Силуанов назвал план амбициозным и отметил, что для реализации понадобится совместная работа таможенной и налоговой служб.
Большой вклад в обеление торговли должен внести запуск Системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая полноценно заработает с сентября, отметил Силуанов. Ожидается, что в денежном выражении эта мера принесет порядка 300 млрд руб. ежегодных доходов бюджета, добавил он. Планируется, что на первом этапе СПОТ будет применяться только к товарам, ввозимым в Россию автомобильным транспортом. Перевозчики должны будут предъявлять специальную электронную отметку, которая будет присваиваться каждой конкретной партии товара. Чтобы ее получить, импортер должен зарегистрировать документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж. Об основных особенностях работы СПОТ «Ведомости» писали 21 января.
Согласно разработанному кабмином плану таможенникам также нужно будет усилить контроль за потоками вывоза из России наличных рублей и золота в слитках, добавил Силуанов. «Мы видим, какие потоки рублей и золота уходят за границу. Если контроль за вывозом иностранной валюты налажен, то сегодня рубли и драгметаллы спокойно утекают за пределы нашей страны», – пояснил он.
Отдельное внимание Силуанов уделил теме трансграничной электронной торговли. В частности, таможенным органам нужно подготовиться к взиманию НДС на e-commerce (такие поправки сейчас принимаются в ТК ЕАЭС). Изначально Минфин предлагал поэтапно повышать ставку НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров начиная с 2027 г. В первый год она должна была составить 5% и повышаться на 5 п. п. в следующие два года. В итоге НДС с таких товаров взимался бы по ставке 15% с 2029 г. и далее. Однако позже с критикой такого механизма выступил Минпромторг. По мнению министерства, налог необходимо ввести в полном размере сразу с 2027 г. и сделать ставку стандартной, т. е. 22%, отмечал его глава Антон Алиханов. В итоге Минфин предложил обновленные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, приобретаемые физическими лицами через маркетплейсы, сообщил 19 марта журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов. Предлагается в 2027 г. сделать ставку в 7%, в 2028 г. – 14%, а с 2029 г. перейти на общеустановленную ставку в 22%, отметил Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).
Другие задачи ФТС
В текущем году перед ФТС стоят и другие задачи, отметил Силуанов. Среди них, например, продолжение работы по цифровизации, в том числе создание новой цифровой экосистемы таможенных органов ЕАИС 2.0 до 2029 г. (отдельные элементы планируется запустить в этом году). Также важно сконцентрироваться на обеспечении информационной безопасности для сохранения «чувствительной информации», отметил министр.
Помимо прочего ФТС в 2026 г. предстоит продолжить работу по упрощению процедур таможенного контроля, а также расширить применение досудебного порядка обжалования актов таможенных органов, добавил Силуанов.
Еще одна задача касается донастройки параметров таможенного мониторинга, отметил министр. Эксперимент по внедрению этой системы был запущен весной 2023 г. и был рассчитан на год, но позже этот срок неоднократно продлевался. Согласно его условиям, компании предоставляют ФТС доступ к своим информационным ресурсам, что позволяет сократить число очных проверок и уменьшить издержки на их сопровождение. О том что таможенный мониторинг оказался не востребован участниками ВЭД, «Ведомости» писали еще в середине 2024 г. С момента его запуска к системе присоединились два участника ВЭД и их количество до сих пор не увеличилось, следует из информации на сайте ведомства. Обсуждение предложений по доработке параметров мониторинга вызывает споры внутри ФТС, однако скоро они будут представлены в Минфин, заверил глава службы Валерий Пикалев.
Доходы от внешней торговли
В 2025 г. ФТС выполнила прогнозное задание по поступлению средств в бюджет на 99%, рассказал в ходе коллегии Пикалев. В бюджет было зачислено 5,9 трлн руб., из которых 82% (4,7 млрд руб.) получены от импорта, следует из презентации, представленной главой ведомства. Речь идет о поступлении НДС на импортные товары (3,5 трлн руб.), ввозных пошлин (802,1 млрд руб.), платежах физлиц (314,9 млрд руб.) и иных средств (20,3 млрд руб.).
Еще 519,3 млрд руб. поступили от экспорта (вывозная пошлина на газ и ряд товаров АПК, в том числе зерновые, растительное масло и удобрения), говорится в презентации. Прочие статьи принесли 521,8 млрд руб.
План обеления
В 2025 г. параллельно происходили два процесса: укрепление курса рубля и «обеление» импорта, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. И хотя увеличения импорта в номинальном выражении не происходило, таможенная служба стала лучше отслеживать серые потоки товаров, которые проходили через дружественные страны, что способствовало выполнению задания, говорит эксперт. В 2025 г. внешнеторговый оборот России сократился почти на 3% и составил $697,3 млрд после $717,3 млрд годом ранее, следует из данных ФТС. Снижение показал как объем экспорта – на 3,7% до $418,3 млрд, так и импорта – на 1,4% до $279 млрд.
В текущем году объемы внешней торговли будут определяться экономической динамикой и ситуацией с курсом, полагает Широв. «Если экономика будет находиться опять в состоянии продолжающегося охлаждения, то спрос будет ниже, в том числе и на импортную продукцию. Как мы видим, импорт сам по себе на изменение курса напрямую сейчас довольно слабо реагирует, поэтому в основном все будет зависеть от того, какая будет конъюнктура внутреннего спроса», – пояснил эксперт. Импорт может немного вырасти в номинальном выражении на фоне ожидаемого ослабления курса рубля в пределах 10%, полагает Широв. Это будет способствовать увеличению доходов от деятельности ФТС, констатирует он.
Ситуация с внешней торговлей остается неопределенной, говорит эксперт ЦМАКПа Владимир Сальников. Тренд на ослабление рубля, наметившийся в начале года, сможет привести к некоторому увеличению сборов, соглашается он. При этом разовые факторы, например отложенный спрос на некоторые товары, могут привести к некоторому оживлению импорта, полагает Сальников.
В подготовке статьи участвовали Егор Ерошин и Ксения Зыкова