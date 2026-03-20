Минфин обозначил планы по обелению импорта

Отдельное внимание Силуанов уделил теме трансграничной электронной торговли. В частности, таможенным органам нужно подготовиться к взиманию НДС на e-commerce (такие поправки сейчас принимаются в ТК ЕАЭС). Изначально Минфин предлагал поэтапно повышать ставку НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров начиная с 2027 г. В первый год она должна была составить 5% и повышаться на 5 п. п. в следующие два года. В итоге НДС с таких товаров взимался бы по ставке 15% с 2029 г. и далее. Однако позже с критикой такого механизма выступил Минпромторг. По мнению министерства, налог необходимо ввести в полном размере сразу с 2027 г. и сделать ставку стандартной, т. е. 22%, отмечал его глава Антон Алиханов. В итоге Минфин предложил обновленные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары, приобретаемые физическими лицами через маркетплейсы, сообщил 19 марта журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов. Предлагается в 2027 г. сделать ставку в 7%, в 2028 г. – 14%, а с 2029 г. перейти на общеустановленную ставку в 22%, отметил Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).