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Машков объявил, что Союз театральных деятелей России переименуют

Максим Цуланов

Союз театральных деятелей России переименуют в Российское театральное сообщество. Об этом сообщил его председатель Владимир Машков на съезде организации, передает «РИА Новости».

На съезде Машков также представил новый состав секретариата и новый устав. В состав вошел директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, а устав теперь предусматривает большую централизацию ее региональных отделений.

Машков был переизбран на должность председателя Союза театральных деятелей 22 октября. Худрук Театра Олега Табакова и театра «Современник» стал главой организации по итогам внеочередного избрания в 2023 г. На этом посту он сменил основателя московского театра Et Cetera Александра Калягина.

Союз театральных деятелей России представляет интересы актеров, режиссеров, художников, драматургов, критиков и других работников сцены. Задачами организации является защита прав и интересов театральных работников, поддержка творческих инициатив, сохранение и развитие традиций российского театра.

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