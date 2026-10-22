Машков объявил, что Союз театральных деятелей России переименуют
Союз театральных деятелей России переименуют в Российское театральное сообщество. Об этом сообщил его председатель Владимир Машков на съезде организации, передает «РИА Новости».
На съезде Машков также представил новый состав секретариата и новый устав. В состав вошел директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, а устав теперь предусматривает большую централизацию ее региональных отделений.
Машков был переизбран на должность председателя Союза театральных деятелей 22 октября. Худрук Театра Олега Табакова и театра «Современник» стал главой организации по итогам внеочередного избрания в 2023 г. На этом посту он сменил основателя московского театра Et Cetera Александра Калягина.
Союз театральных деятелей России представляет интересы актеров, режиссеров, художников, драматургов, критиков и других работников сцены. Задачами организации является защита прав и интересов театральных работников, поддержка творческих инициатив, сохранение и развитие традиций российского театра.