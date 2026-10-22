Машков объявил, что Союз театральных деятелей России переименуют

Машков был переизбран на должность председателя Союза театральных деятелей 22 октября. Худрук Театра Олега Табакова и театра «Современник» стал главой организации по итогам внеочередного избрания в 2023 г. На этом посту он сменил основателя московского театра Et Cetera Александра Калягина.