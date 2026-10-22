С 2022 года ранения от атак ВСУ получили свыше 50 сотрудников ЗАЭС
Более 50 сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получили ранения разной степени тяжести от украинских атак. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.
«На сегодняшний день уже более 50 человек получили ранения разной степени тяжести», – сказал он (цитата по ТАСС).
Последняя атака произошла вечером 20 октября. Тогда беспилотник ударил по автобусу ЗАЭС. К моменту атаки автобус уже доставил сотрудников в город и возвращался без пассажиров. Машина повреждена, обошлось без пострадавших.
Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина на следующий день сообщила, что инспекторам МАГАТЭ продемонстрируют автобус Запорожской АЭС.