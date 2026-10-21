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Атакованный Украиной автобус Запорожской АЭС покажут инспекторам МАГАТЭ

Инна Шульгина
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Инспекторам МАГАТЭ продемонстрируют автобус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подвергшийся беспилотной атаке со стороны украинских сил. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Да, поврежденный беспилотником ВСУ автобус будет продемонстрирован инспекторам МАГАТЭ», – говорится в сообщении станции (цитата по «РИА Новости»).

Вечером 20 октября украинский беспилотник атаковал станционный автобус ЗАЭС, сообщили в Telegram-канале станции. К моменту атаки автобус уже доставил сотрудников в город и возвращался без пассажиров. Машина была повреждена, обошлось без пострадавших.

Запорожская АЭС напомнила, что с момента эскалации в апреле 2026 г. в результате ударов ВСУ погибли 10 сотрудников электростанции и около 40 пострадали.

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