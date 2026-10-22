Мишустин вручил государственные награды Григоренко, Савельеву и Трутневу

Глава кабмина отметил профессионализм награжденных и их вклад в решение ключевых государственных задач. По его словам, они проявили себя как эффективные управленцы в период борьбы с коронавирусной инфекцией и при обеспечении стабильной работы российской экономики в условиях санкционных ограничений.