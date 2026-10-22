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Мишустин вручил государственные награды Григоренко, Савельеву и Трутневу

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды Дмитрию Григоренко, Виталию Савельеву и Юрию Трутневу. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Глава кабмина отметил профессионализм награжденных и их вклад в решение ключевых государственных задач. По его словам, они проявили себя как эффективные управленцы в период борьбы с коронавирусной инфекцией и при обеспечении стабильной работы российской экономики в условиях санкционных ограничений.

Мишустин подчеркнул, что достигнутые правительством результаты во многом связаны с работой этих руководителей. Он также поблагодарил их за проделанную работу и отметил, что награды отражают оценку их деятельности со стороны президента России.

Утром 22 октября глава государства Владимир Путин назначил Трутнева помощником президента, освободив с поста вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО. Григоренко освободили от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства. 21 октября Госдума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта, внесенные Мишустиным. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно.

19 октября Мишустин представил Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине. Глава государства поддержал предложенные изменения.

28 сентября российский президент освободил Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Госдумы IX созыва. Савельев курировал транспортную отрасль, включая работу Минтранса, Росавиации и других профильных ведомств. 30 сентября он стал заместителем председателя нижней палаты парламента.

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