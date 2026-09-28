Путин освободил Савельева от должности вице-премьера РФ

Путин освободил Савельева от должности вице-премьера РФОн был избран депутатом Госдумы
Президент Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства России в связи с его избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Указ размещен на сайте публикации правовых актов.
Савельев должен занять пост вице-спикера Госдумы. Ранее его кандидатуру предложила «Единая Россия».
Еще 16 июля источники «Ведомостей» говорили о вероятном переходе Савельева из правительства в Госдуму после сентябрьских выборов. Тогда предполагалось, что в статусе вице-спикера он может курировать вопросы строительства, экономики и транспорта. Савельев баллотировался по списку «Единой России» в Московской области.
25 сентября ЦИК утвердила результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва. «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов – 140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах. Первое заседание нового созыва назначено на 30 сентября, когда депутаты должны избрать председателя Госдумы, его заместителей и руководство комитетов.
Виталий Савельев родился 18 января 1954 г. В 1977 г. окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-механик», а в 1986 г. – Ленинградский инженерно-экономический институт; кандидат экономических наук. С 1977 г. работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, затем занимал руководящие должности в строительных структурах и банках, включая банк «Россия» и «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». С 2001 г. был заместителем председателя правления «Газпрома», с 2004 г. – заместителем министра экономического развития и торговли РФ, с 2007 г. – первым вице-президентом АФК «Система», а с 2009 г. – генеральным директором «Аэрофлота». 10 ноября 2020 г. назначен министром транспорта РФ.
14 мая 2024 г. Савельев был назначен заместителем председателя правительства. В кабмине он курировал транспортный блок, включая работу транспортной системы, развитие магистральной инфраструктуры, пункты пропуска через границу и нацпроект «Беспилотные авиационные системы».