Путин освободил Савельева от должности вице-премьера РФ

Виталий Савельев родился 18 января 1954 г. В 1977 г. окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-механик», а в 1986 г. – Ленинградский инженерно-экономический институт; кандидат экономических наук. С 1977 г. работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, затем занимал руководящие должности в строительных структурах и банках, включая банк «Россия» и «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». С 2001 г. был заместителем председателя правления «Газпрома», с 2004 г. – заместителем министра экономического развития и торговли РФ, с 2007 г. – первым вице-президентом АФК «Система», а с 2009 г. – генеральным директором «Аэрофлота». 10 ноября 2020 г. назначен министром транспорта РФ.