«Единая Россия» определилась с кандидатами в руководство Госдумы

Свои посты сохранят Андрей Макаров (комитет по бюджету), Николай Шульгинов (комитет по энергетике), Олег Морозов (по контролю), Ирина Белых (по просвещению), Сергей Боярский (по информполитике), Максим Топилин (по экономполитике), Ольга Казакова (по культуре), Евгений Москвичев (по транспорту), Владимир Гутенев (по промышленности и торговле), Сергей Пахомов (по строительству и ЖКХ), Владимир Иванов (по делам национальностей), Олег Матыцин (по физкультуре и спорту), Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции).