«Единая Россия» определилась с кандидатами в руководство Госдумы

«Единая Россия» определилась с кандидатами в руководство ГосдумыВ новом созыве будет 35 комитетов, 20 из которых возглавят единороссы
«Единая Россия» утвердила кандидатуры, которые предложит на пост председателя Госдумы, его заместителей, руководителей комитетов и комиссий в новом созыве, а также определилась с руководством фракции. Председатель партии Дмитрий Медведев 24 сентября на совместном заседании высшего и генерального советов предложил выдвинуть на пост спикера Вячеслава Володина.
Это первый случай, когда один человек три раза становится председателем нижней палаты.
«Я обсуждал этот вопрос [о кандидатуре на пост председателя Госдумы] с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным, – объявил Медведев. – Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение».
У Володина будет один первый заместитель и шесть заместителей из числа единороссов. Как писали «Ведомости», первым зампредом нижней палаты станет Ирина Яровая, а должности вице-спикеров займут бывший глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, бывший первый зампред Госдумы Александр Жуков, вице-премьер Виталий Савельев, а также прежние вице-спикеры Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко и Алексей Гордеев.
Также по одной позиции вице-спикера будет у других фракций, следует из продемонстрированной презентации. В статусе первого зама будет, как и сейчас, представитель КПРФ.
Руководители комитетов и комиссий
В новом созыве будет 35 комитетов, сказал Медведев, руководителями 20 из них будут представители «Единой России». Это больше, чем в текущем созыве, когда единороссы руководили 17 комитетами из 32.
Как и писали «Ведомости», один из ключевых комитетов Госдумы – по госстроительству поделят на два новых.
Комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству возглавит экс-министр юстиции Павел Крашенинников, а комитет по уголовному и административному законодательству – юрист, выпускник Ленинградского госуниверситета, бывший глава Росимущества Юрий Петров. Оба уже опытные депутаты.
Появится в Госдуме и еще один новый комитет – по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Его возглавит руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Собеседники «Ведомостей» в партии говорят, что на посту главы исполкома Сидякина сменит его заместитель – глава управления региональной и технологической работы Андрей Осинников (см. материал на стр. 2).
Вице-спикер восьмого созыва Госдумы Петр Толстой, как и предсказывали «Ведомости», вместо Леонида Слуцкого займет должность председателя комитета по международным делам. Среди новых председателей комитетов – начальник Главного штаба ВМФ – первый заместитель Главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов, избравшийся в группе по новым регионам. Прежний глава комитета Андрей Картаполов в выборах не участвовал.
Один из лидеров федеральной пятерки партии на выборах – глава «Юнармии» Владислав Головин возглавит комитет по молодежной политике вместо Артема Метелева. Руководитель ВАРМСУ Ирина Гусева, избравшаяся в региональной группе по Кузбассу, возглавит комитет по региональной политике и МСУ. Раньше комитетом руководил член ЛДПР Алексей Диденко, он на выборы не пошел.
Свои посты сохранят Андрей Макаров (комитет по бюджету), Николай Шульгинов (комитет по энергетике), Олег Морозов (по контролю), Ирина Белых (по просвещению), Сергей Боярский (по информполитике), Максим Топилин (по экономполитике), Ольга Казакова (по культуре), Евгений Москвичев (по транспорту), Владимир Гутенев (по промышленности и торговле), Сергей Пахомов (по строительству и ЖКХ), Владимир Иванов (по делам национальностей), Олег Матыцин (по физкультуре и спорту), Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции).
На должность руководителей думских комиссий предложены Виктор Пинский (комиссия по регламенту), Валентина Терешкова (по вопросам депутатской этики), Эрнест Валеев (комиссия по мандатным вопросам). Валеев сменил на этом посту Отари Аршбу. Финально структуру Госдумы и кандидатов на руководящие должности утвердит палата.
Руководство фракции
С реализацией решений проблемы маловероятны – у единороссов контроль над Госдумой. Медведев объявил, что фракция «Единая Россия» будет состоять из 349 депутатов (из 450). Возглавит фракцию в девятом созыве, как и писали «Ведомости», экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, бывший министр природных ресурсов, председатель комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. Посты первых замов сохранят депутаты Дмитрий Вяткин и Вячеслав Макаров.
Должности заместителей руководителя фракции – руководителей внутри фракционных групп сохранят Иван Квитка, Александр Борисов, Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев. Ольгу Тимофееву, которая на выборы не пошла, сменит депутат Роман Любарский. Должности заместителей руководителя фракции по направлениям сохранят Андрей Исаев, Евгений Ревенко.
Сергей Морозов не избирался, Алена Аршинова покидает пост замруководителя фракции. Вместо них новыми заместителями руководителя фракции будут депутаты Госдумы Денис Кравченко, Жанна Рябцева, избравшаяся в Госдуму от Москвы сенатор Дарья Лантратова, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, депутат заксобрания Калужской области Дмитрий Афанасьев.
Окончательное решение по представленным кандидатурам примут на организационном собрании фракции «Единая Россия». По словам Кобылкина, это заседание пройдет 29 сентября. Кобылкин поблагодарил за доверие президента и однопартийцев.
Аппаратом фракции будет руководить депутат трех последних созывов, бывший первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов, рассказали собеседники «Ведомостей». Бурматов проиграл в праймериз и в выборах не участвовал.
О чем говорят эти назначения
Нынешняя думская избирательная кампания имела отчетливые черты плебисцитарности, т. е. она была скорее референдумного типа и меньше оказалась связана с определением политического представительства, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «В силу этого политическая логика при распределении комитетов доминирует над административно-аппаратной в части баланса между руководителями комитетов. Большая часть отошла «Единой России», поскольку партии отвечать за последующие принимаемые Думой решения».
При этом председатели многих комитетов сохранили свои посты, тогда как руководство фракции заметно обновилось, добавляет эксперт. По мнению Костина, таким образом решается задача сочетания между «новыми подходами и профессиональной составляющей в работе главного законодательного органа».