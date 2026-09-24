Кобылкин: первое собрание фракции «Единой России» в Госдуме пройдет 29 сентября
Первое организационное собрание фракции «Единой России» в Госдуме IX созыва состоится 29 сентября. На нем партия планирует окончательно сформировать структуру фракции и принять кадровые и организационные решения. Об этом сообщил Дмитрий Кобылкин, рекомендованный на должность руководителя фракции партии в ГД.
Решения предварительно поддержали на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии под председательством Дмитрия Медведева. Кобылкин также заявил, что одной из главных задач фракции станет выполнение народной программы. «Наша задача в эту пятилетку – реализовать то, что мы людям обещали», – подчеркнул он.
24 сентября «Единая Россия» предложила Кобылкина на должность руководителя думской фракции. Первыми заместителями могут стать Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. Партия в тот же день определила кандидатов на руководящие должности в Госдуме, включая председателя палаты, его заместителей, глав комитетов и комиссий. Во фракцию нового созыва должны войти 349 депутатов – на 25 больше, чем в предыдущем созыве.
23 сентября стало известно, что первое заседание Госдумы IX созыва может пройти 30 сентября. На первой пленарной встрече депутаты должны решить ключевые организационные и кадровые вопросы, включая структуру нижней палаты и руководство ее комитетами.