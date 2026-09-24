Кобылкин: первое собрание фракции «Единой России» в Госдуме пройдет 29 сентября

24 сентября «Единая Россия» предложила Кобылкина на должность руководителя думской фракции. Первыми заместителями могут стать Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. Партия в тот же день определила кандидатов на руководящие должности в Госдуме, включая председателя палаты, его заместителей, глав комитетов и комиссий. Во фракцию нового созыва должны войти 349 депутатов – на 25 больше, чем в предыдущем созыве.