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Главная / Политика /

«Единая Россия» назвала руководство фракции и Госдумы

Спикером нижней палаты парламента предложен Вячеслав Володин
Татьяна Мозолевская
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • Руководство Госдумы
  • Руководство фракции
  • Председатели комитетов
  • Комиссии Госдумы

Фракция «Единой России» в Госдуме IX созыва будет состоять из 349 депутатов, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. Это на 25 человек больше, чем во фракции предыдущего созыва. Партия также представила кандидатов на руководящие должности в нижней палате, включая спикера, его заместителей, руководство фракции, председателей комитетов и комиссий.

Руководство Госдумы

Председатель Госдумы – Вячеслав Володин. По словам Меведевева, кандидатура была согласована с президентом Владимиром Путиным, который поддержал предложение.

Первым заместителем председателя Госдумы предлагается назначить Ирину Яровую. На посты вице-спикеров выдвинуты Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Виталий Савельев.

Руководство фракции

Возглавить фракцию «Единой России» в Госдуме предложено Дмитрию Кобылкину. Первыми заместителями руководителя фракции могут стать Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин, который будет отвечать за законопроектную работу.

  • На должности заместителей руководителя фракции предложены Иван Квитка, Роман Любарский, Адальби Шхагошев, Александр Борисов и Виктор Селиверстов.

  • Заместителями по отдельным направлениям могут стать Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова и Жанна Рябцева.

Председатели комитетов

«Единая Россия» также определила кандидатов на руководство 20 комитетами Госдумы:

  • Комитет по бюджету и налогам предлагается доверить Андрею Макарову;

  • по энергетике – Николаю Шульгинову;

  • по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павлу Крашенинникову;

  • по экономической политике – Максиму Топилину;

  • по обороне – Владимиур Касатонову;

  • по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову;

  • по просвещению – Ирине Белых;

  • по молодежной политике — Владиславу Головину;

  • по контролю – Олегу Морозову;

  • по комитета по информационной политике – Сергею Боярскому;

  • по культуре – Ольге Казаковой;

  • по транспорту – Евгению Москвичеву;

  • по промышленности и торговле – Владимиру Гутеневу;

  • по строительству и ЖКХ – Сергею Пахомову;

  • по делам национальностей – Владимиру Иванову;

  • по физической культуре и спорту – Олегу Матыцину;

  • по безопасности и противодействию коррупции – Василию Пискареву;

  • по международным делам – Петру Толстому;

  • по региональной политике и местному самоуправлению – Ирине Гусевой;

  • по цифровому развитию и искусственному интеллекту – Александру Сидякину.

Комиссии Госдумы

Партия также представила кандидатов на должности председателей трех думских комиссий.

  • Комиссию по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы предлагается возглавить Виктору Пинскому;

  • комиссию по вопросам депутатской этики – Валентине Терешковой;

  • комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и мандатным вопросам – Эрнесту Валееву.

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