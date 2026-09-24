«Единая Россия» назвала руководство фракции и Госдумы

«Единая Россия» назвала руководство фракции и ГосдумыСпикером нижней палаты парламента предложен Вячеслав Володин
- Руководство Госдумы
- Руководство фракции
- Председатели комитетов
- Комиссии Госдумы
Фракция «Единой России» в Госдуме IX созыва будет состоять из 349 депутатов, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. Это на 25 человек больше, чем во фракции предыдущего созыва. Партия также представила кандидатов на руководящие должности в нижней палате, включая спикера, его заместителей, руководство фракции, председателей комитетов и комиссий.
Руководство Госдумы
Председатель Госдумы – Вячеслав Володин. По словам Меведевева, кандидатура была согласована с президентом Владимиром Путиным, который поддержал предложение.
Первым заместителем председателя Госдумы предлагается назначить Ирину Яровую. На посты вице-спикеров выдвинуты Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Виталий Савельев.
Руководство фракции
Возглавить фракцию «Единой России» в Госдуме предложено Дмитрию Кобылкину. Первыми заместителями руководителя фракции могут стать Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин, который будет отвечать за законопроектную работу.
На должности заместителей руководителя фракции предложены Иван Квитка, Роман Любарский, Адальби Шхагошев, Александр Борисов и Виктор Селиверстов.
Заместителями по отдельным направлениям могут стать Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова и Жанна Рябцева.
Председатели комитетов
«Единая Россия» также определила кандидатов на руководство 20 комитетами Госдумы:
Комитет по бюджету и налогам предлагается доверить Андрею Макарову;
по энергетике – Николаю Шульгинову;
по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павлу Крашенинникову;
по экономической политике – Максиму Топилину;
по обороне – Владимиур Касатонову;
по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову;
по просвещению – Ирине Белых;
по молодежной политике — Владиславу Головину;
по контролю – Олегу Морозову;
по комитета по информационной политике – Сергею Боярскому;
по культуре – Ольге Казаковой;
по транспорту – Евгению Москвичеву;
по промышленности и торговле – Владимиру Гутеневу;
по строительству и ЖКХ – Сергею Пахомову;
по делам национальностей – Владимиру Иванову;
по физической культуре и спорту – Олегу Матыцину;
по безопасности и противодействию коррупции – Василию Пискареву;
по международным делам – Петру Толстому;
по региональной политике и местному самоуправлению – Ирине Гусевой;
по цифровому развитию и искусственному интеллекту – Александру Сидякину.
Комиссии Госдумы
Партия также представила кандидатов на должности председателей трех думских комиссий.
Комиссию по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы предлагается возглавить Виктору Пинскому;
комиссию по вопросам депутатской этики – Валентине Терешковой;
комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и мандатным вопросам – Эрнесту Валееву.