«Единая Россия» назвала руководство фракции и Госдумы

Фракция «Единой России» в Госдуме IX созыва будет состоять из 349 депутатов, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. Это на 25 человек больше, чем во фракции предыдущего созыва. Партия также представила кандидатов на руководящие должности в нижней палате, включая спикера, его заместителей, руководство фракции, председателей комитетов и комиссий.