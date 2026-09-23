«Ведомости» узнали возможных кандидатов на посты глав комитетов в Госдуме

«Ведомости» узнали возможных кандидатов на посты глав комитетов в ГосдумеВласти ведут консультации в преддверии начала работы нового созыва
Через неделю, 30 сентября, может состояться первое заседание Госдумы IX созыва, рассказали три собеседника «Ведомостей». К этому моменту должны освободить кабинеты депутаты, которые переизбраться не смогли. На первой пленарке, которую открывает старейший депутат Госдумы, решают ключевые организационные вопросы, в том числе о структуре нижней палаты и кадрах.
Сейчас по поводу будущей конфигурации консультации продолжаются, говорят четыре источника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП) и Госдуме. В них участвуют руководство думских партий, представители АП и т. д. При этом, как напоминает один из собеседников «Ведомостей», в 2021 г. точечные изменения в структуру вносились чуть ли не накануне первого заседания.
По традиции комитеты в Госдуме распределяются в рамках так называемого пакетного соглашения между фракциями. Примерно половина уходит «Единой России» вне зависимости от числа полученных ею мандатов (последние созывы у нее конституционное большинство, т. е. 2/3 мест). Остальные делятся между оппозиционными фракциями в зависимости от количества депутатов во фракции. В VIII созыве у «Единой России» 17 комитетов, у КПРФ – 5, у «Справедливой России» и ЛДПР – по 4, у «Новых людей» – 2.
Пока финального решения по пакетному соглашению нет, говорит источник. Если паритетное начало останется и в новом созыве, число комитетов между оппозиционными фракциями должно перераспределиться: у КПРФ и «Справедливой России» их может стать меньше, у «Новых людей» – больше, у ЛДПР – без изменений. Изменение структуры может привести к корректировке числа комитетов, их функционалу, распределению между фракциями и пр.
Появятся новые руководители комитетов. Например, один из лидеров списка «Единой России», руководитель «Юнармии» Владислав Головин может возглавить комитет по молодежной политике вместо Артема Метелева, говорят источники «Ведомостей».
Комитет Госдумы по экологии – если его председатель Дмитрий Кобылкин («Единая Россия») возглавит фракцию единороссов, о чем писали «Ведомости» в марте – может перейти к «Новым людям». В этом случае с высокой вероятностью комитетом будет руководить соратница Кобылкина, бывший вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Панова, которая в Думу избралась по списку «Новых людей».
Один из ключевых думских комитетов – по труду, социальной политике и делам ветеранов вместо Ярослава Нилова (бывший член ЛДПР), который не пошел в Госдуму, может возглавить представитель ЛДПР, бывший член ЦИК Александр Курдюмов. Еще один кандидат на этот пост – замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.
Комитет по охране здоровья пока закреплен за ЛДПР, но собеседники «Ведомостей» не исключают изменений. Сейчас комитет возглавляет Сергей Леонов, но он в Госдуму не проходит. Если комитет перейдет к «Единой России», то его, к примеру, может возглавить военврач Дмитрий Назаров, рассуждает один из собеседников «Ведомостей».
Одной из интриг остается кандидатура руководителя думского комитета по информационной политике. Сейчас его возглавляет единоросс Сергей Боярский. По словам источников «Ведомостей», есть несколько кандидатов на этот пост – тот же Боярский, его первый заместитель в комитете Антон Горелкин и др. Но с высокой долей вероятности комитет останется за Боярским.
Глобальных перестановок среди председателей комитетов не будет, говорит один из источников «Ведомостей».
Посты председателей комитетов могут сохранить среди представителей «Единой России» Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам), Олег Морозов (по контролю), Владимир Гутенев (по промышленности и торговле), Евгений Москвичев (по транспорту), Николай Шульгинов (по энергетике), Сергей Пахомов (по строительству и ЖКХ), Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции), Ирина Белых (по просвещению), Ольга Казакова (по культуре). Скорее всего, продолжит работу и председатель комитета по спорту Олег Матыцин («Единая Россия»). Ранее «Ведомости» писали, что на это место рассматривается статс-секретарь – замминистра спорта Александр Никитин («Единая Россия»).
У КПРФ, вероятно, останутся на своих постах Владимир Кашин (комитет по аграрным вопросам), Леонид Калашников (по делам СНГ) и, вероятно, Нина Останина (комитет по защите семьи, женщин и детей). Обсуждается, что к комитету по делам СНГ могут присоединить комитет по делам национальностей, который возглавлял единоросс Владимир Иванов. Но такая схема маловероятна, говорят во фракции КПРФ.
Один из источников не исключает, что Сергей Гаврилов (КПРФ) перейдет с поста председателя комитета по собственности на пост главы комитета по развитию гражданского общества, который он возглавлял в позапрошлом VII созыве. Хотя как кандидата на этот пост обсуждали и экс-уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, избравшуюся в Думу от «Единой России». Но возможен и иной сценарий.
Остаются вопросы и с комитетами «Новых людей». Прохождение в Госдуму под вопросом у председателя комитета по туризму Сангаджи Тарбаева, хотя шансы у него остаются. А кроме того, по словам одного из источников, обсуждается возможность объединения комитета по малому и среднему предпринимательству, который возглавляет Александр Демин, и комитета по экономполитике, который возглавляет единоросс Максим Топилин.
Собеседник не исключает, что у нового комитета будет и новый председатель. К слову, от «Новых людей» в Думу прошел экс-глава Росгеологии и экс-глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. Источники «Ведомостей» предполагают, что ему могут предложить один из комитетов.
Число комитетов у «Справедливой России» также сократится. В Думе VIII созыва Анатолий Аксаков возглавляет комитет по финрынку, Валерий Гартунг – по защите конкуренции, Сергей Кабышев – по высшему образованию, Николай Новичков – по развитию гражданского общества.
Собеседники «Ведомостей» полагают, что свой пост может потерять Гартунг. Хотя есть лица, которые заинтересованы в смене и председателя комитета по финрынку, утверждают источники. При этом собеседник во фракции «Справедливая Россия» считает, что партия сохранит три комитета и все, кроме Новичкова, который не прошел в Думу, останутся на своих постах.
Предстоят и другие перестановки.
Как писали «Ведомости», комитет по международным делам вместо лидера ЛДПР Леонида Слуцкого может возглавить нынешний вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Обсуждается разделение ключевого думского комитета по госстроительству на два новых. Один из них возглавит нынешний председатель комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»), другой – его первый зам Ирина Панькина или Москалькова, говорили источники. Комитет по региональной политике вместо Алексея Диденко (ЛДПР), который в Госдуму не избирался, может возглавить глава ВАРМСУ Ирина Гусева («Единая Россия»).
В подготовке материала участвовала Анастасия Бойко