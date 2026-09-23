«Ведомости» узнали возможных кандидатов на посты глав комитетов в Госдуме

Пока финального решения по пакетному соглашению нет, говорит источник. Если паритетное начало останется и в новом созыве, число комитетов между оппозиционными фракциями должно перераспределиться: у КПРФ и «Справедливой России» их может стать меньше, у «Новых людей» – больше, у ЛДПР – без изменений. Изменение структуры может привести к корректировке числа комитетов, их функционалу, распределению между фракциями и пр.