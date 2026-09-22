Как «Яблоко» выступило на выборах в Госдуму

Как «Яблоко» выступило на выборах в ГосдумуСредняя поддержка кандидатов партии составила около 5%, ни один из них не прошел
Кандидаты «Яблока», федеральный список которого был снят Верховным судом по иску «Родины», в одномандатных округах получили в среднем 5,74%. Всего на этих думских выборах от партии участвовало 99 одномандатников в 43 регионах. Всего в топ-3 представители объединения попали 12 раз, подсчитали «Ведомости».
Пять лет назад, когда в парламент баллотировалось 142 кандидата-одномандатника от партии, их средний результат был несколько ниже – 3,5%. Тогда они получили семь вторых и одно третье место.
При этом максимальный процент был выше, чем в 2026 г.: с 23,05% в Центральном округе Санкт-Петербурга финишировал Борис Вишневский (считается в России иноагентом). В мае 2024 г. в России был принят закон, полностью запрещающий гражданам со статусом иностранного агента выдвигать свои кандидатуры на выборах всех уровней.
Пять кандидатов в Москве проиграли, заняв второе место. Во всех столичных округах победителями стали представители «Единой России», набравшие большинство голосов.
Кроме того, два представителя «Яблока» заняли третьи места в округах за пределами Москвы. В их числе – Андрей Тарасов в Костромском округе (7,21%) и Алексей Фирсов в Суздальском (6,85%).
Больше 5% кандидаты от партии получили в 54 округах, из них 11 преодолели 10-процентную отметку. В среднем «яблочники» набрали по 5,74% голосов, подсчитали «Ведомости».
Больше, чем на текущих выборах, в 2021-м удалось набрать Сергею Митрохину – 21,85%. Среди представителей «Яблока», которые на выборах в Госдуму VIII созыва заняли вторые места, были Игорь Николаев с 19,79% (Черемушкинский округ), Олег Мандрыкин – 17,56% (Архангельский), Борис Орешков – 16,72% (Южный в Санкт-Петербурге), Эмилия Слабунова – 14,79% (Карельский), Владислав Постников – 12,96% (Свердловский).
Во всех случаях в 2021 г. их обошли кандидаты от «Единой России».
Сама по себе партия «Яблоко» давно не является электорально значимой, говорили ранее политконсультанты. Между тем активное использование политтехнологий в какой-то момент привлекло к ней в 2026 г. повышенное внимание, отмечали они и другие собеседники «Ведомостей».