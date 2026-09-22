Как «Яблоко» выступило на выборах в Госдуму

При этом максимальный процент был выше, чем в 2026 г.: с 23,05% в Центральном округе Санкт-Петербурга финишировал Борис Вишневский (считается в России иноагентом). В мае 2024 г. в России был принят закон, полностью запрещающий гражданам со статусом иностранного агента выдвигать свои кандидатуры на выборах всех уровней.