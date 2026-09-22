Что известно об обновлении в рядах оппозиционных фракций в Госдуме

В 2021 г. на выборах в Госдуму коммунисты набрали 18,93% и получили по списку 48 мандатов. В тот раз федеральная часть состояла из 14 человек, в этот раз – из 15. Все они гарантированно попадают в парламент. Соответственно, для распределения в региональных группах предварительно остается 20 мандатов вместо прежних 34. Возможно, их будет больше – председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прошел по округу и отдаст место в федеральной «пятнашке» в регионы. От мандата, скорее всего, откажется и глава Хакасии Валентин Коновалов.