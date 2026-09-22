Что известно об обновлении в рядах оппозиционных фракций в Госдуме

Что известно об обновлении в рядах оппозиционных фракций в ГосдумеИз-за сокращения фракции КПРФ потеряет несколько известных депутатов
В новом созыве Госдумы с большой степенью вероятности не будет нескольких действующих депутатов от КПРФ, сообщили «Ведомостям» источники в партии. Среди них он называет Вячеслава Мархаева, главного партийного юриста Георгия Камнева, секретаря ЦК КПРФ и главного «комсомольца» Владимира Исакова, а также Алексея Корниенко, Николая Арефьева и Рената Сулейманова. Есть вероятность, что не пройдут первый секретарь московского горкома КПРФ Виктор Царихин, добавляет собеседник.
Те из них, кто избирался по округу, проиграл, а шансов пройти по спискам у этих депутатов немного из-за более низкого, чем в 2021 г. результата компартии.
По данным ЦИК, после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» набирает 57,96%, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, а «Справедливая Россия» едва преодолевает 5%-ный барьер (5,1%). В соответствии с этими предварительными результатами, но без учета СР, КПРФ может получить по спискам 35 мандатов (и фракцию в 40 человек с победившими в округах), говорила глава ЦИК Элла Памфилова. Если СР пройдет в Госдуму, коммунистам достанется еще меньше мест.
КПРФ
В 2021 г. на выборах в Госдуму коммунисты набрали 18,93% и получили по списку 48 мандатов. В тот раз федеральная часть состояла из 14 человек, в этот раз – из 15. Все они гарантированно попадают в парламент. Соответственно, для распределения в региональных группах предварительно остается 20 мандатов вместо прежних 34. Возможно, их будет больше – председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прошел по округу и отдаст место в федеральной «пятнашке» в регионы. От мандата, скорее всего, откажется и глава Хакасии Валентин Коновалов.
Среди тех депутатов, кто сейчас проходит в Госдуму, – экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель комитета по делам семьи Нина Останина, считающийся одним из спонсоров КПРФ Вадим Кумин, Анатолий Бифов, Михаил Авдеев, космонавт Светлана Савицкая и др., говорят источники «Ведомостей». Вероятно, вернется в Госдуму депутат IV-VI созывов, бывший координатор фракции, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
По округам у коммунистов, по данным ЦИК, побеждает пять кандидатов. Среди них, кроме Калашникова, действующие депутаты Сергей Казанков и Олег Смолин, космонавт Олег Новицкий и депутат заксобрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова.
ЛДПР
У ЛДПР по партийным спискам может быть 23 места (опять же, без учета возможного прохождения СР). 10 из них достанутся федеральной части, остальные отойдут регионам. Судя по распределению голосов, полученных региональными группами, от ЛДПР предварительно могут пройти первый замруководителя центрального аппарата партии по контролю и управлению делами Алексей Слотюк (первый номер списка по Москве), Валерий Селезнев (Московская область) и Каплан Панеш (Краснодарский край), говорит источник, близкий к партии.
Также, по словам собеседника, высоки шансы на получение мандата у пресс-секретаря главы ЛДПР Леонида Слуцкого Элеоноры Кавшар, главы Нижегородского реготделения Владислава Атмахова, действующих депутатов Дмитрия Новикова, Ивана Сухарева, Владимира Сысоева и, вероятно, председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова.
По округам у ЛДПР проходит два человека – руководитель реготделения в Татарстане Руслан Юсупов и Мария Харченко, которая стала депутатом Госдумы восьмого созыва в апреле 2026 г., после передачи ей мандата ушедшей на работу в ЦИК Василины Кулиевой.
«Новые люди»
В 2021 г., в свой первый приход в Госдуму, «Новые люди» (НЛ) получили по спискам 13 мест. Сейчас их может стать 20. У НЛ в головной части списка только три человека, поэтому в регионы «уйдет» 17 мандатов. Как заявил 21 сентября лидер партии Алексей Нечаев, точно проходят в новый созыв действующие депутаты Георгий Арапов, Александр Демин и Ярослав Самылин.
Высокие шансы на мандат у еще одного парламентария – Розы Чемерис, добавляет источник, близкий к партии. Из новичков от НЛ в Госдуму проходят руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, предприниматель Станислав Дружинин, руководитель партийного комитета по экологии Ольга Степченко.
Не получит место в девятом созыве депутат Ксения Горячева, сказал источник «Ведомостей». Она эту информацию подтвердила. «Не прохожу», – сообщила Горячева «Ведомостям». Возможно, в следующем году она попробует избраться от НЛ в один из региональных парламентов, говорит собеседник, близкий к партии. Также, скорее всего, не пройдет в Госдуму участник спецоперации, полковник запаса Александр Зицер.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов