Где «Единая Россия» получила меньше всего голосов на выборах в заксобрания

В Вологодской области к тому же список ЕР в заксобрание получил несколько больший процент, чем в Госдуму, – 31,98% против 31,1%. Такая же ситуация и в Новгородской области – 38,84% против 38,12%. Есть подобные примеры и в регионах с более высоким уровнем поддержки ЕР. Так, в Калининградской области партийный список в заксобрание набирает 52,78%, а думский – 52,33%. В Липецкой области – 52,78% и 52,33% соответственно.