Где «Единая Россия» получила меньше всего голосов на выборах в заксобрания

Где «Единая Россия» получила меньше всего голосов на выборах в заксобранияВ ряде субъектов думский список партии получил еще меньшую поддержку, чем региональный
Помимо выборов депутатов Госдумы в единый день голосования 20 сентября (ЕДГ-2026) проходили 39 избирательных кампаний в заксобрания – от Калининградской области до Чукотки. Худший результат, по предварительным данным, «Единая Россия» (ЕР) получила в Карелии, где ее поддержали всего 28,46% избирателей.
На 2-м месте с конца по уровню поддержки партии власти заксобрание Вологодской области (32,14%), на третьем – парламент Кировской области (33,5%). На выборах в законодательную думу Томской области ЕР набрала 38,74%, в Новгородскую облдуму – 38,84%. В этих пяти субъектах партия власти на выборах в парламенты продемонстрировала самый низкий результат.
В Вологодской области к тому же список ЕР в заксобрание получил несколько больший процент, чем в Госдуму, – 31,98% против 31,1%. Такая же ситуация и в Новгородской области – 38,84% против 38,12%. Есть подобные примеры и в регионах с более высоким уровнем поддержки ЕР. Так, в Калининградской области партийный список в заксобрание набирает 52,78%, а думский – 52,33%. В Липецкой области – 52,78% и 52,33% соответственно.
Для общей палитры отдельные низкие результаты ЕР – это нормально, особенно учитывая тот факт, что часто партия власти добирает мандаты за счет кандидатов в округах, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «И всегда есть аргумент: зато у нас очень высокая легитимность и была высокая конкуренция», – добавил он.
Как это могут оценить
Результаты ЕР в пяти регионах дают отличный повод для глубокого анализа, говорит сенатор Сергей Перминов (ЕР). «Почему так произошло? Специфика регионов. Мы имеем дело с умным, требовательным и исторически независимым избирателем. Русский Север и Сибирь никогда не любили простых ответов. Там живут люди, которых нужно убеждать делом на фоне серьезной локальной повестки», – сказал он «Ведомостям».
Единого отношения к главам регионов, где ЕР набрала низкий процент голосов, нет и никогда не было, говорит политолог Виталий Иванов. Более низкой поддержкой ЕР отличаются регионы севера европейской части России, как это не раз было и прежде, отмечает политолог Ростислав Туровский.
Итоги выборов в законодательные собрания – важный показатель, но он оценивается вместе с динамикой, общей управляемостью в регионе, отношением к региональной власти и другими параметрами, говорит замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» Артур Заббаров. «Вологодский результат, безусловно, может стать поводом для более внимательного анализа», – сказал он «Ведомостям».
По словам Перминова, в некоторых из этих субъектов фокус внимания сместился на острые внутренние вопросы и сложные региональные «транзиты». «Избиратель элегантно напомнил: есть над чем работать. И это прекрасный холодный душ», – отметил он. По словам сенатора, ЕР «умеет в детальный аудит». «В тех региональных отделениях, где партийная машина требует донастройки, это будет сделано», – сказал Перминов.
Где партия набрала больше всего
Больше всего ЕР набрала на выборах в парламенты Чечни (84,2%), Ингушетии (80,84%), Дагестана (74%) и Мордовии (72,63%). Эти субъекты принято относить к так называемым электоральным султанатам – территориям, где партия власти имеет аномальную поддержку при высокой явке избирателей. КПРФ не прошла в заксобрание Ингушетии (2,52%), «Справедливая Россия» (СР) и «Новые люди» (НЛ) – в парламент Мордовии.
Компартия не представлена и в уходящем созыве ингушского заксобрания, как и НЛ – в текущем созыве парламента Мордовии. Фракция справороссов в мордовском заксобрании есть. НЛ и ЛДПР также не прошли в парламент Дагестана.