«Единая Россия» получит самую крупную фракцию за 25-летнюю историю в Госдуме

По предварительным расчетам, с которыми ознакомились «Ведомости», «Единая Россия» по списку получит 139 мандатов, также у нее победы в 209 округах, таким образом, у нее будет 348 мандатов. У КПРФ по списку 33 мандата, пять по округам – всего 38 мандатов. У ЛДПР будет 21 мандат по списку, два мандата по округам – всего 23 мандата. У «Новых людей» – всего 19 мандатов (у них нет кандидатов в округах). У «Справедливой России» во фракции будет 17 человек – 13 мандатов по списку и четыре по округам.