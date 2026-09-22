«Единая Россия» получит самую крупную фракцию за 25-летнюю историю в Госдуме

«Единая Россия» получит самую крупную фракцию за 25-летнюю историю в ГосдумеКПРФ и «Справедливая Россия» ухудшили свои результаты по сравнению с 2021 годом, «Новые люди» и ЛДПР – улучшили
По предварительным результатам думских выборов, «Единая Россия» сформирует в IX созыве крупнейшую фракцию за 25-летнее существование партии. По данным Центризбиркома (ЦИК), партия набрала почти на 10 млн голосов больше, чем в 2021 г. ЛДПР и «Новые люди» улучшили результаты по сравнению с выборами 2021 г. КПРФ результат ухудшила, хотя и осталась второй партией в Госдуме. А «Справедливая Россия» с огромным трудом преодолела 5%-ный барьер для прохождения в нижнюю палату.
Явка на выборах составила 59,32% голосов. На выборах 2021 г. она была 51,72%.
Результаты партий
После обработки 97,37% бюллетеней за «Единую Россию» проголосовали 57,93% избирателей (это 37 977 723 голоса). КПРФ занимает 2-е место с 13,6% (8 915 904 голоса). У ЛДПР 8,97% (5 882 162 голоса). У «Новых людей» на 1 п. п. меньше – 7,91% (5 186 905 голосов). «Справедливая Россия» получила 5,22% (3 423 362 голоса). Остальные партии не набрали даже 2% голосов. Окончательные итоги выборов ЦИК обещал подвести 25 сентября.
По предварительным расчетам, с которыми ознакомились «Ведомости», «Единая Россия» по списку получит 139 мандатов, также у нее победы в 209 округах, таким образом, у нее будет 348 мандатов. У КПРФ по списку 33 мандата, пять по округам – всего 38 мандатов. У ЛДПР будет 21 мандат по списку, два мандата по округам – всего 23 мандата. У «Новых людей» – всего 19 мандатов (у них нет кандидатов в округах). У «Справедливой России» во фракции будет 17 человек – 13 мандатов по списку и четыре по округам.
Новые вершины
По итогам выборов 2021 г. за «Единую Россию» проголосовали 28 064 200 избирателей, по спискам партия получила 49,82%, кандидаты одержали победы в 198 округах. В итоге у партии было 324 мандата.
На 2-м месте тоже была КПРФ – проголосовали за партию 10 660 669 избирателей, по спискам партия получила 18,93% голосов, победы одержали девять одномандатников, всего в Думе партия получила 48 мандатов.
«Справедливая Россия» тогда заняла по количеству мандатов 3-е место – всего 27 мандатов: у нее было восемь побед одномандатников, по спискам партия набрала 7,46% голосов, всего за партию проголосовали 4 201 744 избирателя.
ЛДПР была на 4-м месте с 21 мандатом – две победы в округах, 7,55% по спискам, проголосовали за партию 4 252 252 избирателя. На последнем месте была партия «Новые люди», впервые тогда участвовавшая в выборах в Госдуму. Партия получила 13 мандатов, по списку набрала 5,32% – 2 997 744 голоса.
Причем в 2021 г., как сейчас со «Справедливой России», судьба о прохождении «Новых людей» решилась примерно к полудню следующего дня после дня голосования.
Результаты по округам
«Единая Россия» одержала победы в 209 округах против 198 округов в 2021 г. В пяти округах одержали победу представители КПРФ – это Олег Смолин (Москаленский округ), Леонид Калашников (Тольяттинский), Олег Новицкий (Братский), Сергей Казанков (Марийский) и Ирина Иванова (Северный в Санкт-Петербурге). Причем Иванова стала единственным представителем оппозиции, чей округ не был согласован с «Единой Россией» (в таких округах партия не выдвигает проходных кандидатов).
У «Справедливой России» победили четыре одномандатника: Александр Аксененко (Искитимский), Валерий Гартунг (Коркинский), Александр Бабаков (Смоленский), Анатолий Аксаков (Канашский). У ЛДПР – Мария Харченко (Котласский) и Руслан Юсупов (Альметьевский). «Новые люди» одномандатников не провели.
Победу одержал также председатель «Родины» – входящий в Думе во фракцию ЛДПР Алексей Журавлев (Нефтекамский).
Еще в нескольких округах победили самовыдвиженцы, также согласованные кандидаты: депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Лисицын (Ярославский), вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов (Липецкий), зампред правительства Ставрополья Илья Дроздов (Кавминводский) и замминистра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов (Махачкалинский).
Оценка итогов
На результат «Единой России» сработала идеология партии, ее инфраструктура и информационное доминирование, а также был элемент плебисцитарности, ставшей реакцией на внешнее давление, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «У КПРФ показатели хуже, чем пять лет назад, но она сохранила статус второй оппозиционной партии благодаря работе по проблемной повестке и удачной телевизионной рекламе», – продолжает эксперт.
ЛДПР результат улучшила, но недоиспользовала тот потенциал, что был у партии в начале кампании, отмечает Костин: «Альтернативу Жириновскому предъявить не удалось, дебаты были неудачные. Поэтому партии стоит думать о системе распределенного лидерства, когда у разных групп поддержки есть свой понятный представитель внутри партии». «Справедливая Россия» давно балансирует на экзистенциальном уровне 5% – это партия ярких одномандатников, но у самой партии как структуры нет внятного позиционирования, говорит он.
Что касается «Новых людей», то их кампания мало чем отличалась от 2021 г. – они работают на прогрессистский городской электорат, – но результаты им улучшить это позволило, добавляет Костин.
«В активе «Единой России» были голосование на присоединенных территориях, досрочное голосование, дистанционное электронное голосование, – считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – В пассиве – тревожность, отсутствие раздачи социальных пряников перед выборами, пика рейтингов».
При этом публичные дискуссии были ограничены, а без них сами по себе партии не вызывают пониженных ожиданий у избирателей, рассуждает Виноградов. «Часть партий (особенно ЛДПР, «Справедливая Россия», а местами и КПРФ) разрывались между образами оппозиции и части правящей коалиции, слабо предлагая альтернативную повестку».
«Единая Россия» укрепила поддержку, чего и следовало ожидать в условиях выросшей консолидации российского общества, отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Во многих регионах рост ее популярности оказался очень значительным, а хорошо подготовленная кампания в одномандатных округах практически позволила избежать неожиданностей».
Сомнения по поводу 2-го места КПРФ оказались сильно преувеличенными, поскольку на стороне оппозиции партия сохраняет более устойчивый электорат, говорит Туровский: «Но коммунисты не смогли консолидировать оппозиционный электорат».
Хорошие результаты ЛДПР и «Новых людей» показали, что у них формируется своя электоральная база, считает Туровский. По словам эксперта, положение «Справедливой России» стало более сложным в условиях ослабления поддержки со стороны региональных элит, но все же удержаться в системе ей, судя по всему, удалось.
Позиция партий
Явка на выборах в Госдуму говорит о том, что призыв президента обязательно прийти на участки был услышан, сказал журналистам секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По предварительным данным, «Единая Россия» стала лидером голосования по федеральному списку во всех регионах и улучшила результат 2021 г. По его словам, 46 участников спецоперации, которые шли кандидатами от партии, избрались в Госдуму.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам выборов привел в пример результаты в двух регионах, которые возглавляют коммунисты, – Орловской области и Хакасии. Там «показали пример уважения к людям», считает он. В Орловской области, по его словам, «Единая Россия» получила 42%, КПРФ – 24%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – почти 9%, «Новые люди» – 8,8%, «Партия пенсионеров» – 4%. В Хакасии «Единая Россия» получила 40%, КПРФ – 26%, ЛДПР – 9%, «Новые люди» – почти 9%. «Вот реальный результат тех выборов, которые состоялись», – сказал Зюганов журналистам.
ЛДПР увеличила свой результат по сравнению с 2021 г., когда Владимир Жириновский вел кампанию, хотя и не настолько, как предполагала, сказал председатель партии Леонид Слуцкий. В Telegram-канале лидера «Справедливой России» Сергея Миронова говорится, что партия стала второй среди «оппозиционных партий по числу депутатов-одномандатников».
«Нас поддержали 5 млн человек. Результат выше, чем в 2021 г. Значит, люди оценили нашу работу. За партию голосовало много молодых людей. Многие из них пошли на выборы впервые. Это большое признание и большая ответственность. Когда люди в тебя верят, этому надо соответствовать», – сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев «Ведомостям». Партия продолжит отстаивать права тех, кто ей доверился, пообещал он: «И в особенности тех, кого не представляют другие».