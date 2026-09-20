Как прошли выборы: нарушения, инциденты и кибератаки

В России завершается голосование на выборах в Госдуму, а также на других избирательных кампаниях разного уровня. Как заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, с точки зрения чистоты оно прошло «почти идеально». О каких инцидентах сообщалось в течение трех дней – в подборке «Ведомостей».