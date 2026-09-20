Как прошли выборы: нарушения, инциденты и кибератаки

Как прошли выборы: нарушения, инциденты и кибератакиПовлиявших на результат голосования ситуаций не зафиксировано
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В России завершается голосование на выборах в Госдуму, а также на других избирательных кампаниях разного уровня. Как заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, с точки зрения чистоты оно прошло «почти идеально». О каких инцидентах сообщалось в течение трех дней – в подборке «Ведомостей».
Нарушения
В Орловской области на участке №605 признаны недействительными 250 бюллетеней, находившихся в переносном ящике для голосования. Как пояснила председатель региональной избирательной комиссии Лилия Пиняева, причиной стало нарушение целостности пломбы: членам УИКа показалось, что она недостаточно надежно закреплена, из-за чего ее перетянули – и сорвали. После этого сотрудников отстранили от работы.
В Липецкой области с участка №1613 в ночь на 19 сентября пропали 50 бюллетеней, сообщили в региональной избирательной комиссии. По данному факту написано заявление в МВД, однако кто может быть причастен к ситуации, пока не известно.
В Коми на участке №62 обнаружены 48 бюллетеней, заранее заполненных за «Единую Россию». По данному факту проводится проверка, избирательные документы изъяты в качестве вещественных доказательств, сообщила Памфилова. По словам главы республиканского избиркома Дмитрия Митюшева, они будут признаны испорченными при подсчете голосов.
В Якутии на участке №756 председатель комиссии и его заместитель вскрыли сейф-пакет с бюллетенями. Как сообщил глава республиканского избиркома Евгений Федоров, сотрудники отстранены от работы, 199 листов признаны недействительными.
В Марий Эл 19 сентября отстранили от работы троих членов УИК №343 после подтверждения факта вброса нескольких бюллетеней в стационарный ящик для голосования. Об этом журналиста сообщила глава республиканского избиркома Ирина Татаринова. По ее словам, виновные понесут ответственность.
Инциденты
В Запорожской области председатель УИК №394 Елена Астанина погибла в результате целенаправленного удара украинского БПЛА по ее жилому дому в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа. Об этом 17 сентября сообщил исполняющий обязанности заместителя главы региона Сергей Обертас. Следственный комитет квалифицировал действия ВСУ как теракт (ст. 205 УК РФ). 18 сентября президент России Владимир Путин наградил Астанину орденом Мужества посмертно.
В ночь на 18 сентября обломки беспилотника повредили школьный спортзал в Гулькевичском районе Краснодарского края, где располагался избирательный участок. В результате УИК перенесли в социальное учреждение неподалеку.
В Сочи утром 18 сентября из-за объявления опасности атаки БПЛА временно приостановили работу участки: члены комиссий, наблюдатели и избиратели спустились в укрытия до отмены соответствующего статуса. Также УИКи прерывали работу в Херсонской области.
В Луганской народной республике 18 сентября из-за повреждения ЛЭП 14 участков были подключены к автономным источникам питания. Также Памфилова сообщала, что в Белокуракине в 150 м от территориального избиркома кружил БПЛА и препятствовал выходу людей из здания.
По словам Памфиловой, сотрудникам избиркомов и членам их семей поступали угрозы. Когда именно и в каком регионе это происходило, председатель ЦИКа не уточнила.
За первый день голосования было зафиксировано 24 ложных сообщения о минировании в 15 регионах, рассказала Памфилова. Подробностей она не привела. По данным председателя комиссии, в ходе избирательной кампании было возбуждено 22 уголовных дела, большая часть – о заведомо ложных минированиях.
20 сентября в МВД уточнили: всего зафиксировано 56 попыток помешать выборам с помощью «минирований», эвакуации не проводились. Возбуждено 26 уголовных дел, отметили в ведомстве.
20 сентября Памфилова сообщила о гибели двух человек в результате удара беспилотника по гражданскому автобусу. Одной из жертв оказалась член УИК в Херсонской области 59-летняя Ольга Демьяненко. Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, после атаки возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
В ночь на 20 сентября осколочные ранения ног при падении обломков БПЛА в Ленинском округе Подмосковья получила председатель участковой избирательной комиссии №1283 Наталья Санайкина, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 20 сентября заявил о разрушении украинскими силами избирательного участка, находившегося в школе поселка Пришиб, где учатся 170 детей.
В приграничных районах Брянской области во время досрочного голосования обстрелам со стороны ВСУ подверглись семь зданий, где размещалось 18 избирательных комиссий, сообщила 20 сентября председатель облизбиркома Елена Анненкова.
20 сентября в 14:00 в ДНР завершилась работа участков. По данным республиканского избиркома, к этому моменту проголосовало подавляющее большинство граждан. Досрочное закрытие было продиктовано необходимостью обезопасить жителей от возможной угрозы атак БПЛА.
В Байкальске Иркутской области из-за комендантского часа, введенного на фоне участившихся нападений медведей, для избирателей организовали работу специального транспорта, который доставляет жителей до участка и обратно.
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о фиксации более 200 информационных вбросов из-за рубежа. По его словам, эти действия были направлены на оказание влияния на ход выборов в ряде российских регионов, включая Башкирию, Татарстан и Дагестан.
Кибератаки
18 сентября из-за хакерских атак произошел технический сбой в Москве: терминалы электронного голосования ненадолго выходили из строя, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
В ночь на 19 сентября кибератака на московскую систему электронного голосования продолжилась, рассказал Памфилова. «Но никто этого не заметил, потому что она успешно отражалась», – добавила глава ЦИКа.
19 сентября Минцифры зафиксировало попытку сорвать голосование на Дальнем Востоке. Причиной перебоев с интернетом стала диверсия – умышленное повреждение волоконно-оптической линии связи. Тем не менее связь была восстановлена.
Более 1000 DDoS-атак зафиксировано на избирательную инфраструктуру РФ, 124 из которых – на ДЭГ, заявила на брифинге 20 сентября Памфилова. По ее словам, попытки кибератак шли из Великобритании, Украины, Бразилии и Мексики. Председатель ЦИК сообщила, что за время избирательной кампании системы защиты заблокировали более 100 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы, задействованные в проведении выборов. При этом голосование продолжалось в штатном режиме.
В Роскомнадзоре заявили о внешнем вмешательстве в выборы, отметив появление фишинговых сайтов, замаскированных под официальные ресурсы. По данным РКН, речь идет о более 1500 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, ЕПГУ, ЕСИА и ДИД Москвы из зарубежного сегмента интернета.
О масштабных хакерских атаках на систему электронного голосования 20 сентября также рассказал зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Проблема, в частности, коснулась системы электронного списка избирателей, которая отвечает за выдачу бумажных бюллетеней. В итоге на участках в столице наблюдались значительные скопления людей.
По словам главы ЦИК, «представитель системной партии» попытался заразить вирусом систему ДЭГ в Москве. Как отметила Памфилова, человек, имя которого она не стала раскрывать, сознательно внедрил вредоносную программу и пытался остановить работу дистанционного электронного голосования.