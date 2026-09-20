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В ДНР завершились выборы в Госдуму

Решение о досрочном закрытии участков приняли ради безопасности
Ася Султанова
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Донецкой народной республике завершились выборы депутатов Госдумы. Как сообщал на брифинге в Донецке председатель Избиркома ДНР Владимир Высоцкий, участки открылись в 8:00 мск и закрылись в 14:00 мск. Решение завершить выборы досрочно избирком принял 19 сентября.

Как сообщила журналист «Первого канала» Ирина Куксенкова со ссылкой на избирком ДНР, к 14:00 в выборах приняли участие подавляющее большинство избирателей. Решение закрыть участки в 14:00 приняли, чтобы обезопасить людей.

19 сентября в ЛНР приостанавливали работу четырех избирательных участков из-за угрозы атаки украинских беспилотников. В Херсонской области погибла член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Ольга Демьяненко при атаке украинского БПЛА на автобус. В Запорожской области ВСУ разрушили избирательный участок, который находился в школе в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа. 

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