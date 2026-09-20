В ДНР завершились выборы в Госдуму

19 сентября в ЛНР приостанавливали работу четырех избирательных участков из-за угрозы атаки украинских беспилотников. В Херсонской области погибла член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Ольга Демьяненко при атаке украинского БПЛА на автобус. В Запорожской области ВСУ разрушили избирательный участок, который находился в школе в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа.