В ДНР завершились выборы в ГосдумуРешение о досрочном закрытии участков приняли ради безопасности
В Донецкой народной республике завершились выборы депутатов Госдумы. Как сообщал на брифинге в Донецке председатель Избиркома ДНР Владимир Высоцкий, участки открылись в 8:00 мск и закрылись в 14:00 мск. Решение завершить выборы досрочно избирком принял 19 сентября.
Как сообщила журналист «Первого канала» Ирина Куксенкова со ссылкой на избирком ДНР, к 14:00 в выборах приняли участие подавляющее большинство избирателей. Решение закрыть участки в 14:00 приняли, чтобы обезопасить людей.
19 сентября в ЛНР приостанавливали работу четырех избирательных участков из-за угрозы атаки украинских беспилотников. В Херсонской области погибла член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Ольга Демьяненко при атаке украинского БПЛА на автобус. В Запорожской области ВСУ разрушили избирательный участок, который находился в школе в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа.