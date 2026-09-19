Четыре избирательных участка в ЛНР приостанавливали работу из-за угрозы БПЛА

19 сентября Минцифры РФ сообщило, что на Дальнем Востоке зафиксировали попытку диверсии, чтобы помешать выборам в Государственную думу. По данным ведомства, причиной перебоев с интернетом было умышленное повреждение волоконно-оптической линии связи. Минцифры отметило, что план преступников провалился, поскольку связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе была полностью восстановлена.