Четыре избирательных участка в ЛНР приостанавливали работу из-за угрозы БПЛА
Из-за угрозы атаки украинских беспилотников была приостановлена работа четырех избирательных участков на территории ЛНР. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марианна Сумская.
«Всего четыре избирательных участка приостанавливали свою работу», – заявила Сумская (цитата по «РИА Новости»).
Также она уточнила, что останавливалась работа участков на территории Марковского и Новопсковского муниципальных округов. Cумская добавила, что они возобновили работу, когда опасность миновала.
19 сентября Минцифры РФ сообщило, что на Дальнем Востоке зафиксировали попытку диверсии, чтобы помешать выборам в Государственную думу. По данным ведомства, причиной перебоев с интернетом было умышленное повреждение волоконно-оптической линии связи. Минцифры отметило, что план преступников провалился, поскольку связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе была полностью восстановлена.
18 сентября МИД России сообщил, что атаки Украины на глав избирательных комиссий демонстрируют отсутствие стремления урегулировать конфликт дипломатическими методами. Таким образом российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на теракты Киева в отношении руководителей запорожских избиркомов. МИД РФ подчеркнул, что подобные преступления являются атакой на конституционные свободы граждан, а также попыткой запугать мирное население.