17 сентября глава участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елена Астанина погибла в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ на ее дом. В этот же день официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Кремль ожидает провокаций во время выборов в Госдуму, но это не помешает их проведению.