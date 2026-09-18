МИД РФ: атаки Киева на глав избиркомов показывают отсутствие стремления к миру
Атаки властей Украины на глав избирательных комиссий демонстрируют отсутствие стремления урегулировать конфликт дипломатическими методами. Об этом МИД России сообщил на своем сайте.
Таким образом российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на теракты Киева в отношении руководителей запорожских избиркомов. МИД РФ подчеркнул, что подобные преступления являются атакой на конституционные свободы граждан, а также попыткой запугать мирное население.
«Невозможно говорить о дипломатии с теми, кто опирается на методы политических убийств и диверсий», – говорится в заявлении. Ведомство отметило, что Украина намеренно «стремится торпедировать любые теоретические шансы на переговорный процесс».
17 сентября глава участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елена Астанина погибла в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ на ее дом. В этот же день официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Кремль ожидает провокаций во время выборов в Госдуму, но это не помешает их проведению.